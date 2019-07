100 Jahre Bauhaus | 100 Jahre Radiophonie Die Ausstellung "Radiophonic Spaces" kommt nach Weimar Auftakt vom 26. bis 28. Juli mit mobilem Radiostudio im Weimarer Stadtraum Die Radiokunst-Ausstellung »Radiophonic Spaces« macht vom 26. Juli bis 19. September Station in Weimar. Den Auftakt machen drei Tage »Radiophonic Places – Follow the Radio Wagon« vom 26. bis 28. Juli - mit mobilem Radiostudio, Performances und Konzerten im Weimarer Stadtraum.

Die Ausstellung »Radiophonic Spaces« präsentiert in Weimar fünf neue Bauhaus-Hörstücke von Deutschlandfunk Kultur. (© Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin, VG Bild-Kunst, Bonn 2019, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages)

Die Radiokunst-Ausstellung »Radiophonic Spaces« startete ihre Tour im vergangenen Jahr in Basel und Berlin und macht jetzt - zum Bauhaus-Jubiläum - vom 26. Juli bis 19. September 2019 Station in Weimar. Die Ausstellung »Radiophonic Spaces« bringt die flüchtige Radiokunst in den Museumsraum und verknüpft zwei Welten, die einander näher sind, als es zunächst scheinen mag.

Wie hat sich die Radiokunst in einem Jahrhundert entwickelt? Was war wann experimentell? Welche Themen, Motive und Verfahrensweisen kehren immer wieder? Darüber bietet die Ausstellung in Form eines Hör-Parcours einen kaleidoskopischen Überblick.

100 Jahre Bauhaus - 100 Jahre Radiophonie

Vor 100 Jahren ging vom Bauhaus eine der radikalsten und innovativsten Bewegungen des 20. Jahrhunderts aus. Zeitgleich begannen die neuen technischen Möglichkeiten der Radiophonie, den Bereich des Sounds grundlegend zu revolutionieren. Die Experimente mit neuen Kulturtechniken des Sendens und Empfangens sowie der Tonaufzeichnung waren nicht nur Ausgangspunkt von Sounddesign, elektronischer Musik und Klangkunst, sie führten zu gänzlich neuen Hörgewohnheiten.

Tonspur Bauhaus - Fünf neue Hörstücke von Deutschlandfunk Kultur

Fünf kurze Hörstücke vom Deutschlandfunk Kultur rund um den Klang des Bauhauses sind in diesem Jahr zur Ausstellung »Radiophonic Spaces« hinzugekommen. Für "Tonspur Bauhaus" haben sich fünf Künstler*innen im Rahmen der Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums Weimar mit dessen Bau, seinen Exponaten und den Spuren des Bauhauses im Weimarer Stadtbild auseinandergesetzt.

26. bis 28. Juli: Auftakt mit mobilem Radiostudio in Weimar

Die Auftaktveranstaltung »Radiophonic Places – Follow the Radio Wagon« eröffnet vom 26. bis 28. Juli 2019 »Radiophonic Spaces« in Weimar mit einem mobilen Radiostudio. Performances, Konzerte, Gespräche und Workshops rund um das Thema »100 Jahre Bauhaus | 100 Jahre Radiophonie« finden öffentlich an wechselnden Orten im Weimarer Stadtraum statt und werden live auf bauhaus.fm und 106,6 MHz übertragen.

48 Stunden lang setzen sich Radiokünstlerinnen und -künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ehemalige und aktuelle Studierende mit Fragen nach dem politischen Potential von Hörkulturen, den Konsequenzen technischer Entwicklungen für die Radiokunst und mit alternativen Radioformaten auseinander.

Ausstellung »Radiophonic Spaces« vom 26. Juli bis 19. September 2019 in Weimar

Vernissage am 26. Juli 2019 um 18 Uhr

Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, Steubenstraße 6, 99423 Weimar

Mehr Information

Auftaktveranstaltung »Radiophonic Places – Follow the Radio Wagon«

Zum Programm

Zu den neuen Bauhaus-Hörstücken von Deutschlandfunk Kultur in der Ausstellung »Radiophonic Spaces«:

Klangkomposition: 100 Jahre Bauhaus - Tonspur Bauhaus

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst)