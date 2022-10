10. Todestag von Hans Werner Henze

Ein Gegenbild zur Avantgarde

08:23 Minuten Der Komponist Hans Werner Henze zählt zu den bedeutendsten Komponisten zeitgenössischer Musik © IMAGO / Kai Bienert

Pöllmann, Rainer · 27. Oktober 2022, 11:38 Uhr

Am 27.10.2012 ist Hans Werner Henze in Dresden gestorben. Der Komponist, der zeitlebens ein überzeugter Antifaschist war, hinterlässt ein umfangreiches Werk an Sinfonien, Opern und kammermusikalischen Arbeiten, das bis heute nachwirkt.