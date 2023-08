Kitaplatz-Anspruch

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

84:51 Minuten Ein Anspruch, der oft nur schwer erfüllt werden kann: Seit zehn Jahren haben Kinder ab einem Jahr den Anspruch auf einen Kitaplatz. © picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow

Queisser, Katharina;Wehrmann, Ilse · 12. August 2023, 09:05 Uhr

Seit zehn Jahren haben Kinder ab dem ersten Lebensjahr Anspruch auf einen Kitaplatz. So weit die Theorie. In der Praxis fehlen mehr als 380.000 Plätze, Erzieherinnen sind Mangelware. Personal und Eltern sind am Limit. Wie könnte das geändert werden?