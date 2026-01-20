Deutschlandfunk
1. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow Anton Bruckners 2. Sinfonie
108:03 Minuten
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin / Ltg: Valentin Uryupin / Solistin: Anna Vinni
20. Januar 2026, 20:00 Uhr
