Unterschriftensammlung "Höcke stoppen" übergeben

08:56 Minuten Indra Ghosh spricht vor dem Bundestag in Berlin über die Online-Petition "Höcke stopen", an der sich über 1,6 Millionen Menschen beteiligt haben. © picture alliance / dpa / Britta Pedersen

Ghosh, Indra · 01. Februar 2024, 17:18 Uhr

Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben an der Online-Petition teilgenommen und wollen dem AfD-Politiker Grundrechte entziehen. Petent Indra Gosh übergab an Bundestagspolitiker nun die Unterschriften - und spricht darüber, was er sich davon erhofft.