Wohnen in Metropolen - Reportagen aus aller Welt über den oft schwierigen Alltag der Mieter in Großstädten (imago/Xinhua)

Steigende Einwohnerzahlen, explodierende Mieten, kaum freie Wohnungen - das Leben in vielen Großstädten rund um den Globus ist inzwischen fast unerschwinglich. Wie sieht der konkrete Wohn-Alltag weltweit aus? Eine Studio-9- Serie mit Reportagen aus Afrika, Asien, Australien und Amerika.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, doch erschwingliche Mieten haben in vielen Metropolen weltweit inzwischen Seltenheitswert. Und die Ungleichheit wächst - fast ohne Ausnahmen. Denn immer mehr Menschen wohnen auf immer engerem Raum. Milliarden drängen in die Städte, weltweit wachsen die urbanen Räume und mit ihnen die Probleme. Für die Politik ist die Verbesserung von Lebensverhältnissen in diesen urbanen Konfliktzonen zu einer der zentralen Herausforderungen geworden. Und die Diagnose ist fast überall dieselbe: Steigende Einwohnerzahlen, steigende Mieten, steigende Immobilienpreise. Eine neue internationale Klasse von Reichen und Superreichen ist gerade dabei, die besten Wohnungen in den schönsten Städten dieser Welt aufzukaufen. Als Folge der Finanzkrise werden für Luxus-Immobilien zum Teil irrwitzige Preise bezahlt.

Gibt es ein Recht auf Stadt?

Die UNO-Konferenz "Habitat III" hat im vergangenen Jahr eine "New Urban Agenda" beschlossen. Orientiert an den Prinzipien sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit forderten die Teilnehmer damals, "nachhaltige Städte und menschliche Siedlungen für alle". Postuliert wurde ein "Recht auf Stadt".

Wie aber sieht der konkrete Alltag aus? Was hierzulande noch unzumutbar scheint, ist woanders vielleicht schon der Normalzustand. Der Blick in die Metropolen dieser Welt zeigt: Die Kluft zwischen dem Nötigen und dem Möglichen ist tief.

Wären neue Wohnungsbauförderungsgesetze sinnvoll?

Ein Ausweg aus dem andauernden Mietenanstieg könnten neue Wohnungsbauförderungsgesetze sein, meint der Stadtforscher Sebastian Schipper. In Deutschland gab es diese gesetzliche Förderung bis 1989. Schipper ist derzeit Gastprofessor am Geographischen Institut der Freien Universität in Berlin. Er plädiert dafür, solche Eigentümer-Strukturen zu stärken, die nicht gewinnorientiert wirtschaften, also zum Beispiel Genossenschaften oder andere Formen von kollektiven Eigentumsmodellen.

Die Macht der Makler in Buenos Aires

Maklergeschäft mit Wohnungsaushängen in Buenos Aires (Victoria Eglau)

"Zu vermieten"- oder "Zu verkaufen"- Plakate: Auf den Straßen von Buenos Aires sind sie fast an jeder Straßenecke zu sehen. Mehr als drei Tausend Immobilienfirmen gibt es in Argentiniens Hauptstadt. Vermietungen und Verkäufe von Wohnungen sind fast nur über Immobilienmakler möglich. Eine Reportage von Victoria Eglau über die Macht der Makler:

Sandra Taboada und Florencia Constanzo (Victoria Eglau)

(Über-)Leben im Armen-Viertel Tepito in Mexiko Stadt

Mexiko-Stadt ist als Moloch verschrien. In kaum einer Metropole leben Arm und Reich so nah beieinander. Der arme Stadtteil Tepito zum Beispiel liegt nur ein paar Blöcke entfernt vom historischen Zentrum, wo sich tagsüber die Touristen tummeln. Die wenigsten verschlägt es in das "Barrio Bravo", das Wilde Viertel, wie es genannt wird. Anne Demmer hat mit dem 22-Jährigen Iván eine Runde durch sein Viertel gedreht:

Skyline von Mexiko City (imago / ZUMA Press)

Wohnen wie im Hotel: Tokios Luxushochhäuser

Es gibt jede Menge Klischees über Japan, die nur schwer aus den Köpfen zu kriegen sind: Zum Beispiel das Klischee, dass Japaner auf engstem Raum leben. Die Wohnungen in Tokio sind im Durchschnitt zwar kleiner als in deutschen Großstädten, aber dafür leben auch 40 Prozent der Bewohner als Singles. Mehr als zwei Räume will der gestresste Angestellte oft gar nicht sauber halten. Für junge Paare und Familien ist inzwischen ein anderer Wohnungsttyp in Mode gekommen: luxuriös ausgestattete Hochhauswohnungen, genannt "Tower Mansion". Jürgen Hanefeld hat einige Mieter getroffen:

Blick aus einem Hochhaus in Tokio auf die Stadt (Jürgen Hanefeld)

