Winfried Glatzeder Der ewige Paul

Moderation: Klaus Pokatzky

Winfried Glatzeder, kurz vor seinem 70. Geburtstag im Jahr 2015 (picture alliance / dpa / Tim Brakemeier)

Der Durchbruch als Schauspieler gelang Winfried Glatzeder gleich mit einem legendären Film: "Die Legende von Paul und Paula". Glatzeder war Paul. Es folgte eine lange Film, Fernseh- und Bühnenkarriere - über die wir mit ihm ausführlich sprechen wollen.

Seiner Leidenschaft für das Schauspiel verdankt Winfried Glatzeder auch eines seiner Markenzeichen: Seine charakteristische Nase ist das Ergebnis einer Prügelei um einen Sitzplatz im Theater, die ihm später den Spitznamen "Belmondo des Ostens" einbringen sollte.

Dabei war der Weg auf die Bühne und vor die Kamera alles andere als vorgezeichnet. Geboren in den letzten Kriegstagen, aufgewachsen bei den Großeltern, begann der heute 72-jährige in der DDR eine Ausbildung zum Facharbeiter für Maschinenbau.

Selbst im "Dschungelcamp" trat er auf

Erst über die Arbeit in einer Kabarettgruppe gelangte er dann an die renommierte Deutsche Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg. Der Durchbruch gelang ihm mit "Die Legende von Paul und Paula", einem der erfolgreichsten Filme der DDR.

Während er jüngeren Zuschauern vor allem durch seinen Auftritt im berüchtigten "Dschungelcamp" in Erinnerung ist, geht Winfried Glatzeder unbeeindruckt seiner Leidenschaft nach: Gerade probt der Schauspieler an der Komödie am Kurfürstendamm die Wiederaufnahme des vom Publikum geliebten Stücks "Pension Schöller".

Welche Bedeutung seine Rolle als Paul heute für ihn hat, wie er mit seiner Familie die Übersiedlung in den Westen erlebt hat und warum er sich zur Zeit vor allem mit dem Thema Krankheit auseinandersetzt – darüber unterhält sich Klaus Pokatzky mit Winfried Glatzeder in der Sendung "Im Gespräch", am 16. Juni ab 9.07 Uhr.