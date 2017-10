"Seit 1970 sind in den Vereinigten Staaten mehr Menschen durch den Gebrauch von Schusswaffen gestorben als in allen Kriegen seit der Amerikanischen Revolution", erfahren wir in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Außerdem in den Feuilletons: Warum der neue "Blade Runner" ein "atemberaubendes Kinoerlebnis" ist.Mehr