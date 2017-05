Wiederentdeckter Film mit Uschi Glas Kannibalentrash in kunstvoller Optik

Jörg Buttgereit im Gespräch mit Timo Grampes

Wilde 70er: Uschi Glas in Zbynek Brynychs "Die Weibchen" (Bildstörung)

"Die Weibchen" lautet der Titel eines obskuren Kannibalenfilms aus dem Jahr 1970. Gedreht hat ihn der tschechische Regisseur Zbynek Brynych, entstanden ist der Film allerdings in Deutschland. Jetzt ist der lange Zeit in Vergessenheit geratene Film für DVD restauriert worden. "Ein zügelloses Meisterwerk", so Trashfilmregisseur Jörg Buttgereit.

Die Hauptrolle in diesem ungewöhnlichen Film spielt keine geringere als Uschi Glas. Heute begegnet man ihr nur noch in biederen Fernsehfilmen, damals hatte sie aber offenbar ein Faible für wildes Underground-Kino: So geht es in dem Film um eine Ortschaft, in der die Frauen das Regiment übernommen haben. "Sie wollen alle Männer aufessen, damit die Welt eine bessere wird", sagt Buttgereit.

Kunstvoller Experimentalfilm-Trash: Gisela Fischer in Zbynek Brynychs Film "Die Weibchen" von 1970 (Bildstörung)

Ein Film aus einer rebellischen Zeit

Das hat durchaus einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Schließlich entstand der Film in einer Zeit, in der die Zeichen auf Rebellion standen.

"Es ist allerdings schon ein kommerzieller Film, in dem sich die Feministinnen unbedingt ihrer BHs entledigen müssen. Eigentlich schon ein Trashfilm – aber aus heutiger Perspektive ein sehr kunstvoller", so Buttgereit weiter.

Kunstvoll insofern, da der Film gegen jede filmische Regel verstößt: Eine wilde Kamera umtanzt die Schauspieler, die Musik des Komponisten Peter Thomas bietet fetzigen Beat-Schlager, alle Figuren tragen wilde Klamotten aus den 70ern, alles ist ständig in Bewegung, so Buttgereit begeistert.

Der Regisseur möbelte später auch "Derrick" auf

"Das wirkt einfach alles völlig respektlos. … Auch ein hübscher Franzose wird mit einer Kreissäge zweigeteilt –was will man mehr?"

Regisseur Zybnek Brynych hat ansonsten auch den deutschen Fernsehkrimi wild gemacht. Selbst in gemeinhin als verschnarcht geltende Serien wie "Der Kommissar", "Derrick" und "Der Alte" hat er seinen Stil durchsetzen können – Filmliebhaber lieben diese Folgen, erklärt Jörg Buttgereit.

Hier wurde "ein zügelloses Meisterwerk" ausgegraben, so Buttgereits abschließendes Fazit. (thg)

Stylishe Optik: Uschi Glas in Zbynek Brynychs Film "Die Weibchen" von 1970 (Bildstörung)