Videofilmer Nabil Elderkin Der Königsmacher der Musikszene

Mike Herbstreuth im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Der australische Fotograf und Musikvideofilmer Nabil Elderkin. Seine Karriere begann mit Videos des Rappers Kanye West. (imago/Fotoarena)

Seine Karriere begann mit Musikvideos für den Rapper Kanye West. Der australische Fotograf Nabil Elderkin zählt zu den bekanntesten Regisseuren in diesem Geschäft. Er habe ein Gespür für Künstler, die kurz davor sind, berühmt zu werden, sagt Kulturjournalist Mike Herbstreuth.

Der australische Fotograf Nabil Elderkin gilt in der Musikszene als eine Art "Königsmacher" unter den Regisseuren, weil seine Videos so erfolgreich sind. "Elderkin hat ein ziemlich gutes Gespür für Künstler, die gerade kurz davor sind, berühmt zu werden", sagt Kulturjournalist Mike Herbstreuth im Deutschlandfunk Kultur. Er habe die ersten Videos von Frank Ocean gedreht, als der Musiker noch hauptsächlich als Songwriter für andere tätig gewesen sei, aber auch mit einem noch damals unbekannten Rapper Kanye West. Mit ihm habe Elderkins Karriere angefangen. Heute sei er dessen Hausfotograf und habe einige Musikvideos für ihn gedreht.

Guter Storyteller

Man könne Elderkin nicht auf einen Stil festlegen, sagt Herbstreuth. "Er macht optisch sehr, sehr unterschiedliche Videos." Auffallend sei aber, dass er mit sehr viel Respekt an die Aufgabe herangehe. Außerdem sei er ein extrem guter Storyteller. Viele Videos seien visuelle Kunstwerke, bei denen ein "magischer Realismus" hervorsteche. "In vielen Videos von Elderkin verschmilzt die Wirklichkeit mit Träumen oder Halluzinationen." Ein Beispiel sei das Musikvideo "Mike Will Made it" für "Perfect Pint".

Was Elderkin so gut mache, wie fast kein anderer Regisseur von Musikvideos sei, dass er den Songs durch seine Visualisierung noch eine neue, interessante Ebene hinzufüge. "Das ist im Idealfall das, was ein Musikvideo leisten kann."