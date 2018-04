Lana Del Rey galt lange Zeit als große, immer etwas melancholische Dokumentarin des US-amerikanischen Lebensgefühls. Doch damit ist es ein Stück weit vorbei, wie ihr einziges Deutschlandkonzert in Berlin zeigt. Mehr

„ETA – estimated time of arrival“ heißt die erste Überblicksschau der Künstlerin Haegue Yang: Eine Anspielung auf das Leben der Künstlerin zwischen den Orten: in Seoul geboren, Ateliers in Seoul und Berlin und Ausstellungen auf der ganzen Welt.Mehr