Typisch deutsch: Feiern "Am Feierabend trinkt man sehr viel und feiert sehr laut"

Von Matthias Baxmann

Wie feiern die Deutschen? Saisonal, findet Derek Scalli aus Irland. Und sie trennen Arbeit und Freizeit sehr streng, meint Yu-li Lin aus Taiwan.

Derek Scalli aus Irland:

"Ganz subjektiv würde ich sagen, dass man in Deutschland im Vergleich zu den Iren keine Preise für das Feiern bekommen würde. Die Iren sind Weltmeister im Feiern. In Irland hat man mehr das Bedürfnis, vom Alltag wegzukommen. Hier hat man dagegen dieses Saisonfeiern, man checkt sich ein, checkt sich aus, zum Beispiel beim Oktoberfest oder beim Karneval."

Yu-li Lin aus Taiwan:

"Im Gegensatz zu Deutschland feiert man in Taiwan nicht zu Hause. Ich habe das Gefühl, man ist in Deutschland sehr konzentriert bei der Arbeit, aber wenn man Feierabend hat, wie das Wort schon sagt, und man trifft sich mit Freunden, dann trinkt man sehr viel und feiert sehr laut. Ich finde diesen Gegensatz zwischen Arbeit und Feierzeit sehr extrem in Deutschland."

Oliver Towfigh Nia aus dem Iran:

"Ich glaube, die WM 2006 hat gezeigt, dass die Deutschen feiern können, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe das Gefühl, man muss hier unbedingt besoffen werden, bevor man feiern kann. Das ist bei den Iranern ganz anders. Dort tanzt man auch gern, zum Beispiel, bei diesen großen Familienfeiern. In Deutschland gibt es eher diese kleinen Feiern, wo man sich dann Samstagabend trifft und es dann oft so eine halbe philosophische Diskussionsrunde wird."

