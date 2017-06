Türkei verbannt Charles Darwin aus den Schulen "Das sind einfach dumme Leute, die das Sagen haben"

Ernst Peter Fischer im Gespräch mit Ute Welty

In der Türkei und in Polen setzen sich die Evolutionskritiker durch und wollen Charles Darwin und seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Schulen verbannen. (picture alliance / dpa / De_Agostini/Photoshot)

Der Diplomphysiker Ernst Peter Fischer hat die Evolutionstheorie von Charles Darwin verteidigt. Der frühere Professor für Wissenschaftsgeschichte sprach von "Borniertheit" in Polen oder der Türkei, wenn dort Darwin aus dem Schulunterricht genommen werde.

Die Evolutionstheorie Charles Darwins soll ab 2019 aus den türkischen Schulbüchern verschwinden. Der neue Lehrplan wird am heutigen Dienstag vorgestellt, der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan bereits abgesegnet sein soll. Die Evolutionstheorie sei für Schüler dieses Alters zu kontrovers und kompliziert und sowieso umstritten, hieß es zur Begründung aus dem türkischen Bildungsministerium. Daher solle das Kapitel aus dem Biologieunterricht entfernt werden. Darwins Lehre von der Entstehung der Arten werde erst später an der Universität gelehrt. Auch in Polen gibt es solche Bestrebungen, Darwin aus den Schulbüchern zu verdammen.

Rückfall in frühere Zeiten

Für den Diplomphysiker Ernst Peter Fischer spricht diese Entscheidung allein von "Borniertheit". Der emeritierte Professor für Wissenschaftsgeschichte sagte im Deutschlandfunk Kultur: "Das sind einfach dumme Leute, die das Sagen haben und die jetzt meinen, sie könnten jetzt etwas besonders machen, in dem die Darwin wieder ins 19. Jahrhundert zurück katapultieren." Dabei sei der Evolutionstheoretiker im 19. Jahrhundert von der Kirche anerkannt und in Westminister beerdigt worden. Der damalige Pfarrer habe gesagt, dass Darwin der Welt gezeigt habe, dass Gott die Welt so gemacht habe, dass sie sich selbst machen könne. "Das ist das einzige, was Darwin getan hat", sagte Fischer. Der Evolutionsforscher habe versucht zu verstehen, wie Lebewesen sich durchsetzen mussten.

Mehr Marketing für Naturwissenschaften

"Naturwissenschaftliche Erkenntnisse haben immer das Problem, dass sie schwierig sind, dass sie sich gegen den gesunden Menschenverstand richten", sagte Fischer. Deshalb richte sich die Erkenntnis oft gegen die eigene Trägheit und dagegen müsse man sich wehren. "Die Naturwissenschaften machen vielleicht ein schlechtes Marketing und das sollte man vielleicht mal überlegen."

