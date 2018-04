The Duc Ngo Vom Bootsflüchtling zum Szenekoch

Moderation: Britta Bürger

Der Berliner Koch The Duc Ngo im Studio von Deutschlandfunk Kultur. (Deutschlandradio / Manuel Czauderna)

Er gehört zu den bekanntesten und innovativsten Köchen Berlins: The Duc Ngo. Der heute 43-jährige gebürtige Vietnamese kam als Bootsflüchtling nach Deutschland. 2017 wurde er zum "Gastronomischen Innovator der Berliner Meisterköche" gewählt.

Zwölf Restaurants hat der 1974 in Hanoi Geborene seit 1998 in Deutschland eröffnet - darunter zehn in Berlin. Sie stehen längst in den internationalen Reiseführern; Stars wie Angelina Jolie, Brad Pitt oder Hugh Jackman schätzen seinen speziellen kosmopolitischen Mix: "Ich koche jede Küche der Welt, aber ich kann nicht an einer alleine dranbleiben."

Er bevorzugt die Mischung. Schließlich bestehe er selbst auch aus vielen Zutaten: "Da bin ich wie meine Speisekarten: ein gemischter Mensch sozusagen mit vietnamesischen Wurzeln und chinesischen, japanischen und koreanischen Einflüssen."