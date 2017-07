Sven Helbig beim 27. Rudolstadt-Festival Elektroniker trifft Symphoniker

Von Kerstin Poppendieck

Besucher verfolgen das Programm beim Folk-Festival in Rudolstadt auf der Heidecksburg. (dpa picture alliance/ Arifoto Ug/Michael Reichel)

Der Auftritt der Thüringer Symphoniker beim Rudolstadt-Festival ist eine beliebte Tradition. Dieses Jahr hat sich das Orchester mit dem Elektronik-Musiker Sven Helbig zusammengetan, der sonst mit so unterschiedlichen Bands wie den Pet Shop Boys oder Rammstein arbeitet.

Rudolstadt ist das Festival für Roots-, Folk-, und Weltmusik. Klassik kommt da nicht vor. Fast nicht. Seit 2004 gibt es beim Festival die Tradition, dass die Thüringer Symphoniker unter Leitung von Oliver Weder mit einem Musiker, der nicht aus der Klassik kommt, zusammenarbeiten. Da gab es in der Vergangenheit schon Ausflüge in sehr unterschiedliche Genres und Stilistiken. Für Dirigent Oliver Weder waren die Konzerte mit Folk-Ikone Arlo Guthrie oder der Fado Sängerin Carminho persönliche Highlights, wie er im Interview mit Deutschlandfunk Kultur erzählte. Diese Konzerte am Ende der Spielzeit des Orchesters sind auch für ihn Highlights und reizvolle Ausflüge an andere Musikwelten. Vor allem die Begeisterung und den Überschwung an Emotionen des Publikums, die in der Folk-Welt normal sind, sind die Orchestermitglieder nicht gewohnt - genießen es aber sehr.

Erstmals Zusammenarbeit mit Elektronik-Komponisten

Mit welchem Musiker die Thüringer Symphoniker zusammenarbeiten, bestimmt jedes Jahr das Festivalkomitee. Für Oliver Weder war die Entscheidung, diesmal mit dem Elektronik-Musiker Sven Helbig auf der Bühne zu stehen, ein Glücksgriff, denn Helbig, der eine klassische Musikausbildung hatte, kennt die Orchesterarbeit und kann auch für Orchester schreiben. Das sei sonst keine Selbstverständlichkeit, sagte Weder.

Musikalischer Allrounder aus Eisenhüttenstadt

Obwohl Sven Helbig vorher noch nie beim Rudolstadt-Festival gewesen war, kannte er den guten Ruf des Festivals. Für ihn war es deshalb auch keine Frage, ob er die Einladung annimmt, sondern wie er das Orchesterarrangement schreiben würde. Seine musikalischen Anfänge hatte der Eisenhüttenstädter zwar in einer Blaskapelle, in der er Klarinette spielte, aber schon bald begann er, andere Musikstile zu entdecken und auszuprobieren. Er komponierte Werke für Chor und Orchester, führte Regie bei Musikvideos und arbeitete mit so unterschiedlichen Musikern wie Rammstein, den Pet Shop Boys oder Rapper Snoop Dogg zusammen.

Gesamtkunstwerk aus Bild und Ton

Für das Konzert in Rudolstadt entschied sich Sven Helbig, seinen Zyklus "I Eat The Sun And Drink The Rain" mit den Rudolstädter Symphonikern aufzuführen. Zehn melancholische Stücke, in denen es um Menschen geht, die ihre Grenzen ausreizen wollen. Diese Grenzen sind mal persönlich-individuelle, mal sind sie bezogen auf das ganz große Weltgeschehen. Eine emotionale Reise auf der Suche nach Menschlichkeit. Die besondere Herausforderung für Dirigent Oliver Weder und sein Orchester bestand darin, eine Synchronität von Musik und Bild herzustellen. Denn zum Konzert sieht das Publikum einen begleitenden Film.