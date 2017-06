Studio 9 - Der Tag mit Ulrike Herrmann Frankreich: Mehr Flexibilität = mehr Jobs?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Journalistin Ulrike Herrmann (Deutschlandradio / Nils Heider)

Frankreichs Präsident Macron will das Arbeitsrecht lockern. Bringt das auch mehr Jobs? Darüber sprechen wir mit Ulrike Herrmann. Außerdem: "Ehe für alle" und Aufregung um Berliner Polizei-Party.

Die französische Regierung will heute den Grundstein für die Lockerung des Arbeitsrechts legen. Die Arbeitsmarktreform zählt zu den zentralen Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron und soll der französischen Wirtschaft neuen Schwung verschaffen. Insgesamt soll das französische Arbeitsrecht flexibler werden. Die Hürden für Neueinstellungen sollen sinken. Gewerkschafter warnen vor einem Abbau von Arbeitnehmerrechten und fürchten einen sozialen Kahlschlag. - Was bringen Macrons Arbeitsmarktreformen? Kann Frankreichs Wirtschaft erstarken, während Deutschlands Exportüberschüsse explodieren? Das fragen wir Ulrike Herrmann von der "taz".

Keine Aufregung um "Ehe für alle"

In den meisten westeuropäischen Ländern gibt es sie schon: die "Ehe für alle". Nun hat Kanzlerin Merkel auch hierzulande den Weg dafür frei gemacht. Noch in dieser Woche will die SPD im Bundestag darüber abstimmen lassen. Erstaunlich dabei: In der Union regt sich kaum Widerstand. Ist die Einführung der "Ehe für alle" schon längst gesellschaftlicher Konsens?

Berliner Party-Polizisten auf Tour

Saufen, pinkeln, kopulieren - 220 Berliner Polizisten wurden nach Hamburg geschickt, um ihre Kollegen beim G20-Gipfel zu unterstützen. Nun aber mussten die Beamten aus der Hauptstadt die Heimreise antreten. Der Grund: In ihrer Unterkunft sollen sie exzessiv gefeiert haben. Zwei sollen in der Öffentlichkeit Sex gehabt haben, eine Polizistin soll im Bademantel mit ihrer Dienstwaffe hantiert haben. Ein Beamter soll öffentlich uriniert haben. - Ein Skandal oder alles halb so schlimm?

Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin bei der "taz". Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau absolvierte sie die Henri-Nannen-Schule und studierte Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie für die Berliner Tageszeitung "taz" u.a. als Leiterin der Meinungsredaktion und als Parlamentskorrespondentin.