Studio 9 - der Tag mit Stefan Gosepath Schäubles Milliarden? Unsere Milliarden?

Prof. Dr. Stefan Gosepath (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Was tun mit dem Steuerplus von 55 Milliarden? Thema heute in "Studio 9" mit dem Philosophen Stefan Gosepath. Außerdem geht es um die Biennale in Venedig - und um die Forderung der Bildungsministerin nach einer Debatte um künstliche Intelligenz.

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) fordert eine ethische Debatte über Risiken der künstlichen Intelligenz. "Wenn künstliche Intelligenz nun den nächsten Wahn, ja den Zwang zur Selbstoptimierung bringt, dann müssen wir etwas dagegen unternehmen. Solche ethischen Fragen müssen diskutiert werden", sagte Wanka der Zeitung "Die Welt". Der beste Ort dafür seien die Hochschulen. "Und ich bin enttäuscht, dass das noch zu wenig geschieht und sie nicht ausreichend in die Gesellschaft ausstrahlen." Eine treffende Analyse der Ministerin? Wie muss eine Debatte um Künstliche Intelligenz geführt werden - und durch wen?

Thema außerdem heute: 55 Milliarden Euro mehr als bisher erwartet. Das verspricht die Steuerschätzung bis 2020. Was tun mit den Milliarden? Zurückgeben an die Bürger? Investieren in die Zukunft? Mehr soziale Gerechtigkeit?

Performer bespielen die Fassade des Deutschen Pavillons (Deutschlandradio / Vladimir Balzer)

Und: die Biennale in Venedig. Diskussionen gibt es nicht nur um die krasse Formenssprache des deutschen Pavillon. Kritisch hinterfragt wird auch das Engagement Martin Roths, des früheren Direktors des Vicotira and Albert Museums in London. Er hatte den Pavillon des autokratisch regierten Aserbaidschan mitkuratiert.

Stefan Gosepath ist ein deutscher Philosoph und Universitätsprofessor am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Forschungsschwerpunkte Gosepaths sind lokale, globale und angewandte Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenrechte, Verantwortung, Demokratie, Theorien der Vernunft und Rationalität, Moralphilosophie, Ethik und Handlungstheorie.