Zu sehr "System", zu sehr Elite? Wie berechtigt ist die Kritik am französischen Präsidentschaftskandidaten Macron? Das besprechen wir mit der Politologin Gesine Schwan. Außerdem: die Bundeswehr und ihr Korpsgeist, Martin Schulz sowie der "Tag der Pressefreiheit"

Kind der Elite gegen enfant terrible: Im Vorfeld der Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag scheinen sich die Bilder von den beiden Kanidaten in diesem Sinne zu verfestigen. Marine Le Pen vom Front National kämpft gegen das Image, das Land von rechts außen umkrempeln zu wollen und bedient sich auffallend direkt der Sprache des unterlegenen konservativen Kandidaten Francois Fillon.

Für den linksliberalen Emmanuel Macron, den Favoriten, weht der Wind des Widerstands vor allem von links. Ist er ein Kandidat, hinter dem sich auch die Anhänger der gescheiterten Kandidaten Hamon und Melenchon versammeln? Wird er - so gewählt - ein Präsident sein, der Frankreich wirklich verändert? Welche Rolle spielt Deutschland dabei?

Bundeswehr: Nestbeschmutzung oder Wachruf?

Die Debatte über den Zustand der Bundeswehr reißt nicht ab - oder ist es eine Debatte um die Führungskultur der zuständigen Ministerin? Ursula von der Leyen wird heute nicht wie geplant nach New York reisen, sondern zum Standort der deutsch-französischen Brigade in Illkirch bei Straßburg, um sich dort über den Fall Franco A. zu informieren. Der Oberleutnant leistete zuletzt dort seinen Dienst. Er war am Freitag festgenommen worden, weil er offenbar einen Anschlag plante.

In den vergangenen Tagen hatte der Fall mit Bekanntwerden weiterer Fakten immer größere Kreise gezogen. Demnach lagen der Bundeswehr schon seit 2014 Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Offiziers vor, ohne dass Konsequenzen folgten. Berichten zufolge gibt es den Verdacht auf ein rechtes Netzwerk in der Truppe, zudem geht es um Munitionsdiebstahl in Illkirch und eingeritzte Hakenkreuze.

Sind das die Anfänge eines "Staates im Staate"? Entfernt sich die Bundeswehr von der Idee des Staatsbürgers in Uniform - auch als Resultat der Abschaffung der Wehrpflicht? Reagiert die Ministerin richtig, in dem sie den Weg über die Öffentlichkeit sucht?

Gesine Schwan ist Präsidentin und Mitgründerin der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform. Die Politikwissenschaftlerin ist Mitglied der SPD und Vorsitzende der Grundwertekommission ihrer Partei. 2004 und 2009 kandidierte sie für das Amt der Bundespräsidentin, beide Male scheiterte sie im 1. Wahlgang gegen Horst Köhler.