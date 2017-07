Studien zur Polizei-Darstellung im Hip-Hop Good Cop oder Prügelknabe?

Kriminologe Christian Wickert im Gespräch mit Max Oppel

Lautstark: Gzuz und Bonez MC bei einem Live-Auftritt bei Rock am Ring. (imago )

Die Polizei ist im deutschen Hip-Hop omnipräsent, hat der Kriminologe Christian Wickert in einer Studie herausgefunden. Wie die Cops in den Songs dargestellt werden? - Erstaunlicherweise gar nicht allzu schlecht.

Der Kriminologe Christian Wickert hat untersucht, wie die Polizei in deutschen Hip-Hop dargestellt wird. In über einem Fünftel der Lieder kommt die Polizei vor. Bei mehr als 80 Prozent aller Künstler, deren Musik in der Studie ausgewertet wurde, finden die Ordnungshüter Erwähnung. Die Polizei ist also quasi omnipräsent im deutschen Hip-Hop.

Dabei kommen die Cops keineswegs immer schlecht weg. In vielen Liedern, wie beispielsweise dem Stück "Unser Park" von Gzuz und Bonez MC, werde "die Legitimität der Polizei als Inhaber des Gewaltmonopols" durchaus anerkannt. In anderen Songs dient die Polizei als Antagonist des lyrischen Ichs. Hier werden Ordnungshüter "niedergemacht", um sich selbst zu überhöhen, so Wickert.

Für die Studie hat der Kriminologe Christian Wickert die Top-20-Hip-Hop-Charts ausgewertet, die seit Anfang 2015 veröffentlich wurden, insgesamt etwa 230 deutschsprachige Alben. (lk)