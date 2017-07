Streit um Konzert in Tel Aviv Radiohead spielt trotz Boykottaufruf

Radiohead-Frontmann Thom Yorke verteidigt seine Entscheidung, in Israel aufzutreten. (dpa / EFE / OCESA)

Trotz aller Kritik gibt die britische Alternative-Rockband Radiohead in Tel Aviv ein Konzert. "In einem Land aufzutreten heißt nicht, dass man die Regierung unterstützt", konterte Radiohead-Frontmann Thom Yorke auf Twitter die Vorwürfe und Boykottaufrufe zahlreicher Künstler.

In einem offenen Brief haben Musiker wie Roger Waters von Pink Floyd, Thurston Moore von Sonic Youth oder Nick Seymour von Crowded House die Musiker von Radiohead aufgefordert, ihren politischen Positionen treu zu bleiben und sich wegen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern ihrem Boykott anzuschließen.

Immerhin, so die Unterzeichner, hätten Radiohead ja auch bereits Konzerte für die Freiheit der Tibeter oder für Amnesty International gegeben. Eine Absage des Konzerts in Tel Aviv "wäre ein kleiner Schritt, um dabei zu helfen, Druck auf Israel auszuüben, seine Verletzungen der Menschenrechte und des Völkerrechts zu beenden".

Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat den Boykottaufruf ebenfalls unterzeichnet. Auch Künstler anderer Sparten meldeten sich zu Wort - wie der britische Regie-Altmeister Ken Loach. Er forderte Radiohead auf sich zu entscheiden, ob die Band auf der "Seite der Unterdrückten oder der Unterdrücker" stehen wollen.

Radiohead need to decide if they stand with the oppressed or the oppressor. The choice is simple. @thomyorke https://t.co/w9LfUf6gp9 — Ken Loach (@KenLoachSixteen) 11. Juli 2017

Radiohead-Frontmann Thom Yorke äußerte sich zu alldem schließlich in einem Tweet: "In einem Land aufzutreten heißt nicht, dass man die Regierung unterstützt. In den letzten 20 Jahren haben wir in Israel unter verschiedenen Regierungen gespielt, manche waren liberaler als andere. Genau wie in Amerika. Wir unterstützen Netanyahu nicht mehr als Trump, trotzdem treten wir immer noch in Amerika auf. Bei Musik (…) geht es darum, Grenzen zu überwinden, (…) unvoreingenommen zu sein. Es geht um Menschlichkeit, Dialog und freie Meinungsäußerung."

🙏 pic.twitter.com/GV95qCcYoI — Thom Yorke (@thomyorke) 11. Juli 2017

Radiohead stehen damit nicht allein. Die Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John oder Bon Jovi haben in Israel Konzerte gegeben. Andere wie Stevie Wonder, Carlos Santana oder Lauryn Hill weigern sich.

Was kann oder soll so ein Boykott bewirken?

Ein Interview mit Carlos Sprenger, Professor für Psychologie und Philosophie an der Universität Tel Aviv:

Reaktionen aus Israel

Dass Radiohead den Appellen der Boykottbefürworter nicht gefolgt ist und am 19.7. in Tel Aviv auftritt, hat auch in Israel zu kontroversen Diskussionen geführt, die unsere Korrespondentin Eva Lell zusammenfasst: