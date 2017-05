Sie sind unverkennbar, einmalig, fast jedem bekannt: die spindeldürren Bronze-Figuren Alberto Giacomettis. Die Tate Modern in London widmet dem Bildhauer eine große Retrospektive mit über 250 Exponaten. Lässt sich in der Materialfülle etwa Neues, Überraschendes an Giacomettis Werk finden? Mehr