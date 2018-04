Somuncu inszeniert Taboris "Mein Kampf" "Wir leben in einer ähnlichen Zeit"

Serdar Somuncu im Gespräch mit Dieter Kassel

Serdar Somuncu (rechts) und Theater-Intendant Christoph Nix (Mitte) bei der Pressekonferenz zur "Mein Kampf"-Inszenierung in Konstanz (dpa/picture-alliance/Felix Kästle)

Freier Eintritt mit Hakenkreuzbinde - Serdar Somuncus Inszenierung von Taboris "Mein Kampf" sorgt schon vor der Premiere für Aufregung. Zumal diese auch noch an Hitlers Geburtstag stattfindet. Somuncu findet die Kritik "oberflächlich": Das Stück sollte im Vordergrund stehen.

Das Stück heißt "Mein Kampf", die Premiere ist am 20. April, also dem Geburtstag Adolf Hitlers - und wer eine Hakenkreuzbinde trägt, kommt umsonst rein: Schon vorab sorgt Serdar Somuncus Inszenierung des Tabori-Stücks am Stadttheater Konstanz für öffentliche Aufregung bis hin zu Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Die Zuschauer "müssen die Symbole nicht tragen"

Im Deutschlandfunk Kultur verteidigte Somuncu seine Herangehensweise. "Die Zuschauer können diese Symbole tragen, sie müssen sie nicht tragen", betonte er. Zudem sei diese Kritik doch "sehr oberflächlich" gewesen: "Und deswegen nervt es auch, weil natürlich das Stück im Vordergrund steht, und ich bin sicher, wer das Stück gesehen hat, der wird am Ende wissen, dass das, was jetzt besprochen wird, nur eine Kleinigkeit war."

Der deutsch-türkische Kabarettist, Schauspieler und Regisseur hat Taboris mehr als 30 Jahre altes NS-kritisches Stück an die Situation des Jahres 2018 angepasst. Denn in der Zwischenzeit sei viel geschehen: die Wiedervereinigung etwa, die NSU-Morde und die Flüchtlingskrise, so Somuncu. "Es wäre sträflich dumm, das zu vernachlässigen und nicht zu berücksichtigen." Im Kern habe er sich dennoch nicht sehr weit von der Vorlage entfernt: "Das, was Tabori erzählen will, bleibt natürlich auch das, was ich erzählen muss."

Berlin ist doch Weimar - ein bisschen zumindest

Der deutsch-türkische Regisseur sieht durchaus Parallelen zwischen der Zeit der Weimarer Republik und heute. "Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben", sagt er. Das heiße nicht, dass die Entwicklung zwangsläufig darauf hinauslaufen müsse, dass am Ende wieder ein Hitler an die Macht komme. Aber: "Wir haben einen US-Präsidenten nah an der Grenze zur Pathologie, Europa ist durcheinandergewirbelt von Neonationalisten, die alle für sich eigene Ziele verfolgen." Man stehe am Rande von Kriegen, außerdem sei die Bevölkerung gespalten: Die eine Hälfte besinne sich auf ihr eigenes völkisches Denken, die andere Hälfte propagiere Toleranz.

"Also, da finde ich evident, eine Parallele zu ziehen und zu sagen: Die Situation Hitlers damals Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts ist eine ähnliche Situation wie die, in der wir gerade sind. Und dass das immer passieren kann, dass wir jederzeit auch vor die Frage und die Verantwortung gestellt sind, aufmerksam zu bleiben, um eben den Anfängen zu wehren - das ist die Erkenntnis, die nicht nur ich habe mit diesem Stück, sondern die auch Tabori hatte vor mehr als 30 Jahren."

(uko)