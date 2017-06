Rosetti-Festtage im Ries Entdeckt und wiedererweckt

Aufzeichnung aus Schloss Baldern

Der Dirigent Johannes Moesus (Kerstin Junker/Bayerisches Kammerorchester)

Mozart und Haydn ebenbürtig war Antonio Rosetti. Der böhmische Komponist diente lange den Oettingen-Wallersteiner Fürsten als Hofmusiker. Deshalb gibt es seit 18 Jahren die Rosetti-Festtage im Ries. Wir bringen das Abschlusskonzert mit Musik von Joseph Martin Kraus, Ignaz von Beecke und Antonio Rosetti selbst. Johannes Moesus dirigierte das Bayerische Kammerorchester.

Wo einst die Wallersteiner Kapelle Konzerte spielte, erinnert man heute mit einem Festival an die große Zeit unter dem Kapellmeister Antonio Rosetti, der auch ein fleißiger wie begnadeter Komponist war.

Am 28. Mai 2017 ging die 18. Ausgabe der Rosetti-Festtage im Ries zu Ende. Wir haben das Abschlusskonzert im Festsaal des Schlosses Baldern aufgenommen. Johannes Moesus – Präsident der Rosetti-Gesellschaft – dirigiert das Bayerische Kammerorchester. Die erste Musik ist die Ouvertüre zu einem erotischen Verwechlungsdrama – geschaffen vom Mozart-Zeitgenossen Joseph Martin Kraus. Das zweite Werk, eine Sinfonie in G-Dur, hat der Indendant der Hofmusik zu Wallerstein – Ignaz von Beecke komponiert, einer absoluter Seiteneinsteiger, eigentlich Militär, aber eben auch hochtalentierter Musiker.

Der zweite Teil des Abends ist dem Haupthelden des Festivals, Antonio Rosetti, vorbehalten. Seine Sinfonie C-Dur ist ein Werk auf der Höhe der Meisterschaft dieses zu Unrecht wenig bekannten Komponisten. Und das abschließende Doppelkonzert für zwei Hörner in E-Dur ist eine echte Entdeckung und Wiedererweckung – für den Solopart konnte ein gemischtes Doppel gewonnen werden, Casey Rippon und Johannes Dengler – Hornisten im Bayerischen Staatsorchester – das ja gerade zum Orchester des Jahres von Deutschlandfunk Kultur gekürt wurde.

Rosetti-Festtage im Ries

Schloss Baldern

Aufzeichnung vom 28. Mai 2017

Joseph Martin Kraus

Ouvertüre zur Oper "Proserpina"

Ignaz von Beecke

Sinfonie G-Dur

Antonio Rosetti

Sinfonie C-Dur (Murray A9)

Konzert für zwei Hörner und Orchester E-Dur (Murray C58)

Johannes Dengler, Horn

Casey Rippon, Horn

Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau

Leitung: Johannes Moesus