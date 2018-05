Philip Roth gestorben Abschied von einem großen amerikanischen Schriftsteller

Für Kolja Mensing steht Roth in einer Reihe mit Saul Bellow und John Updike (imago/ZUMA Press)

Unlaublich viel Wut, Sex und komische Familienszenen: Die Romane des verstorbenen US-Autors Philip Roth seien hohe Literatur mit großem Unterhaltungswert gewesen, sagt unser Literaturkritiker Kolja Mensing.

Der US-Schriftsteller Philip Roth ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Roth galt als einer der wichtigsten Schriftsteller seiner Generation und wurde viele Jahre als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Roth wuchs in Newark in der Nähe von New York auf. Der Sohn jüdischer Einwanderer aus ärmlichen Verhältnissen ging hier zur Grundschule und verbrachte seine Jugend. Viele seiner Romane spielen im Newark seiner Jugend. Später lebte Roth auf einer Farm in Connecticut.

Ein "wahnsinnig wichtiger" Autor

Zu den bekanntesten Werken des Pulitzer-Preisträgers gehören unter anderem die Roman-Trilogie "Der Ghostwriter", "Zuckermans Befreiung" und "Die Anatomiestunde". Insgesamt veröffentlichte Roth mehr als 25 Romane. Hinzu kamen zahlreiche Novellen, Kurzgeschichten und Essays.

Als "wahnsinnig wichtig" bezeichnete Dlf-Kultur-Literaturredakteur Kolja Mensing Roth' Durchbruchs-Roman "Portnoys Beschwerden": Er habe darin über eine jüdisch-amerikanische Familie geschrieben, kombiniert mit dem Schreiben über Sexualität - "vor allem sexuelle Beschwerden, Neurosen und so weiter. Darum ist dieser Roman auch so angegriffen worden."

Wahnsinn der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft

Roth habe dann autobiografische Romane verfasst und sich mit Nathan Zuckerman ein literarisches Alter Ego geschaffen - einen Schriftsteller, der weiterhin unter seinen Eltern und seinem Erfolg leide. In den achtziger Jahren habe er schließlich zu der Form gefunden, für die wir ihn heute schätzten, so Mensing. Zum großen amerikanischen Autor sei er mit der "Amerikanischen Trilogie" geworden: Darin habe Roth den "Wahnsinn einer weißen amerikanischen Nachkriegsgesellschaft" beschrieben, die durch den Vietnamkrieg durcheinandergewirbelt und politisiert werde, "die aber auch gewaltig auf den Hund kommt". In dieser Zeit habe sich Roth "seinen Ruf erschrieben", so Mensing.

2010 erschien mit "Nemesis" sein letztes Werk. 2012 kündigte er den Ausstieg aus dem Literaturbetrieb an. 2009 würdigte der "Guarduian" Roth als "den größten Schriftsteller unserer Zeit." Roth selbst sagte, nachdem er seinen Ruhestand verkündet hatte: "Ich bin 83 und habe keine Erben."

Mensings Fazit: "Ein wirklich großer amerikanischer Autor, der in einer Reihe steht mit Saul Bellow und John Updike sicher."

"Einer der großen sexuellen Befreier"

Außerdem äußerte sich unser Literaturkritiker Joachim Scholl über Philip Roths Werk, in dem es vor allem um die jüdisch-amerikanische Lebenswelt gegangen ist. In der jüdisch-amerikanischen Gemeinschaft stieß dies mitunter auch auf heftige Kritik, so Scholl.

Immer sei es in Roths Romanen auch um Sexualität gegangen, führte er im weiteren aus. "Roth war einer der großen sexuellen Befreier des Amerikas der 60er- und 70er-Jahre", so Scholl. Zahlreiche Bibliotheken in den USA hätten sich daher geweigert, Roths Bücher ins Angebot aufzunehmen.

Hören Sie hier unser Gespräch mit Scholl:

2016 sprach Literaturkritiker Denis Scheck im Deutschlandfunk mit Philip Roth. Wir haben das Gespräch wieder online gestellt:

