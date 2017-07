Opernfestspiele Heidenheim Ein Genie beim Warmlaufen

Aufzeichnung aus dem Congress Centrum

Der Dirigent Marcus Bosch (Thomas Niedermueller)

Zwar gilt die Gleichung "Sommerfestival = unverbindliche Gefälligkeit" schon lange nicht mehr. Aber nur wenige brechen so radikal mit diesem Klischee wie der Dirigent Marcus Bosch: schon zum zweiten Mal nacheinander wirft er sich für die unbekannten Debüt-Opern Verdis in den Ring.

Im vergangen Jahr stand in Heidenheim "Oberto", der tragische Erstling des werdenden italienischen Operngenies, auf dem Programm; diesmal nun ist der erste Versuch Verdis im komischen Fach (der dann, nach seinem Scheitern beim Publikum, für volle 53 Jahre auch der letzte blieb!) an der Reihe. Zu Recht: den dieser "König für einen Tag" – ein zeittypisch ironisch-hintergründiger Kostüm-Klamauk mit einigen sentimentalen Einsprengseln – beweist, dass der 27-jährige Komponist im Entstehungsjahr 1840 den Werkzeugkasten seiner damals noch renommierteren Kollegen schon bestens beherrschte. Nur seine ganz individuelle Sprache hatte er noch nicht gefunden, sicher auch dadurch blockiert, dass gerade diese "komische Oper" unter höchst tragischen persönlichen Umständen – er verlor innerhalb kurzer Zeit seine beiden kleinen Kinder und seine Ehefrau Margherita Barezzi – entstehen musste.

Das Premierendebakel freilich lag sicher weniger am Stück als einer bösen Zusammenballung unzulänglicher Aufführungsbedingungen. Aber es hatte Folgen; denn selbst der Fehlstart seines späteren Welthits "La Traviata" hat Verdi nicht so stark zugesetzt wie diese Pleite in einer Phase, als er noch jung war und unter schwierigsten persönlichen Umständen seinen Weg suchte. Heute können wir uns eine unbefangene Sicht auf die Qualitäten und auch Schwächen des Werkes leisten – Marcus Boschs Initiative in Heidenheim gibt eine der seltenen Gelegenheiten dazu.





Opernfestspiele Heidenheim

Congress Centrum

Aufzeichnung vom 27.07.2017





Giuseppe Verdi

"Un giorno di regno"

Opera buffa in zwei Akten

Libretto: Felice Romani





Gocha Abuladze - Cavaliere Belfiore

Davide Fersini - Baron Kelbar

Michaela Maria Mayer - Giulietta di Kelbar

Elisabeth Jansson - Marchesa del Poggio

Giuseppe Talamo - Edorado di Sanval

David Steffens - La Rocca

León de la Guardia - Graf Ivrea

Daniel Dropulja - Delmonte





Tschechischer Philharmonischer Chor Brünn

Capella Aquileia

Leitung: Marcus Bosch