Nino Haratischwili "Heimat ist immer etwas Ambivalentes"

Moderation: Katrin Heise

Die Autorin Nino Haratischwili (imago stock&people)

Nino Haratischwili ist 34 Jahre alt und bereits eine sehr erfolgreiche Theaterautorin, Regisseurin und Schriftstellerin. Im Gespräch erzählt sie über die Geschichten ihrer Kindheit, ihr Regiestudium - und warum sie trotz ihrer georgischen Muttersprache auf Deutsch schreibt.

Als sie begann, an ihrem epischen Werk zu schreiben, gab es vor allem eine Frage, die sie bewegte: Wie sind die postsowjetischen Staaten geworden, wie sie sind? Am Ende ihrer schriftstellerischen Erforschung stand ein Roman von 1300 Seiten, der mehr als einhundert Jahre osteuropäischer Geschichte umspannt und mehrere Generationen georgischer Familiengeschichte erzählt: Nino Haratischwili, die Autorin von "Das achte Leben (Für Brilka)" ist eine Wanderin zwischen den Kulturen.



1983 in Tiflis geboren, wuchs Nino Haratischwili in Georgien und Deutschland auf. Trotz ihrer georgischen Muttersprache schreibt sie auf Deutsch. "Das ist notwendig, um Distanz zu halten zu meinem Stoff", betont sie. Nino Haratischwili hat zahlreiche Theaterstücke verfasst, diese auch als Regisseurin inszeniert und sie wurde für ihre dramatischen und literarischen Texte mehrfach ausgezeichnet.

Bei "Im Gespräch" ab 9.07 Uhr spricht Moderatorin Katrin Heise mit der Schriftstellerin und Regisseurin Nino Haratischwili über ihr Geburtsland Georgien, über ihre Leidenschaft für das Theater und über ihre junge und bereits sehr erfolgreiche Schriftstellerkarriere.