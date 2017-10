Neue Megacity in Saudi-Arabien Ein Zeichen an den Westen - für 500 Milliarden Dollar

Sebastian Sons im Gespräch mit Dieter Kassel

Blick über die Hauptstadt Riad: Saudi-Arabien verabschiedet sich vom Öl, bereitet sich auf die Zukunft vor (dpa / Peer Grimm)

Das Projekt sprengt alle gekannten Dimensionen. Saudi-Arabien will eine Megastadt aus dem Boden stampfen, "Neom" soll größer werden als Mecklenburg-Vorpommern. Der Politologe Sebastian Sons spricht von einem neuen Silicon Valley - und einem Zeichen an den Westen.

Reich ist das Land durch Öl geworden, jetzt will es unfassbar viel Geld in die Hand nehmen, um sich auf die Zeit nach dem Ende der fossilen Energien vorzubereiten: Saudi-Arabien hat angekündigt, 500 Milliarden US-Dollar im Sand zu verbauen.

Futuristische Megastadt am Roten Meer

Ergebnis soll eine futuristische Megastadt am Roten Meer sein. "Neom" heißt das Projekt, mit 26.500 Quadratkilometern Fläche ist es den Plänen nach größer als Mecklenburg-Vorpommern. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman stellte das Vorhaben jetzt in Riad vor. An seiner Seite: der deutsche Top-Manager und ehemalige Siemens-Chef Klaus Kleinfeld als "Neom"-Geschäftsführer.

Deutscher Topmanager Klaus Kleinfeld als CEO mit dem Bau der saudischen Megacity#NEOM beauftragt https://t.co/8JJPSImTbX #MohammedBinSalman pic.twitter.com/hmFoqKaeDU — KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) 25. Oktober 2017

Sebastian Sons von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagte im Deutschlandfunk Kultur, "Neom" sei der Versuch, Saudi-Arabien in Bezug auf Modernität und wirtschaftliche Entwicklung international in die "Pole Position" zu rücken. Ein "neues Silicon Valley" solle da entstehen. Das Ausmaß des Projekts sei gigantisch, so Sons - und für ihn nur "schwer vorstellbar".

Wandel mit Grenzen

Laut Sons erlebt das Land momentan einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Das Land öffne sich im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. "Neom" sei auch ein "Zeichen an den Westen", dass Saudi-Arabien in die Moderne strebe.

Dass der Wandel zu einer pluralistischen Gesellschaft und Demokratie führen wird, glaubt Sons aber nicht. Der Wandel habe Grenzen - und die lägen beim konservativen Klerus. "Saudi-Arabien fußt auf einem sehr konservativen und strikten Islam-Verständnis, und das kann man nicht so ohne Weiteres aushebeln."

"Neom" ist auch ein "PR-Projekt"

"Neom" sei dementsprechend auch ein "PR-Projekt". Die Stadt werde vermutlich eine "Oase" werden, in der Ausländer so leben könnten wie im Westen. Jenseits der Stadtgrenzen wird es aber anders zugehen: "Neom" werde eine Enklave bleiben, prognostizierte Sons.

Das Projekt ist Teil eines Umbaus der Wirtschaft in Saudi-Arabien, der im Land "Vision 2030" heißt. Es will sich damit in Bereichen wie Biotechnologie, Energie, Wasser und Medien neu aufstellen. Die erste Bauphase von "Neom" soll den Plänen zufolge 2025 abgeschlossen sein. Das Projekt hat auch das Ziel, viele Jobs zu schaffen und ausländische Investoren anzulocken. (ahe)