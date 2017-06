Neue Kammermusik aus Israel Klangoase Haifa

Aufzeichnung aus der Universität Haifa

das Ensemble Modalius (Website Ensemble Modalius)

Die Hochschule der Künste an der Universität Haifa lädt alljährlich zu einem besonderen Musikfest ein - inklusiv wird hier gedacht, gespielt und gesungen. Mit "Identity issues" beschäftigt sich dabei das Ensemble Modalius.

An der Universität Haifa findet seit vier Jahren ein kleines, aber feines Fest für zeitgenössische Musik statt - das "ContComp-Festival". Es zeigt ganz bewusst inklusive Wege für gegenwärtige Musik in Israel, Palästina und im Nahen Osten. Zugleich präsentiert es auch Musik aus Europa - zum Beispiel gastiert die in Berlin lebende italienische Komponistin Lucia Ronchetti. Gastgeber und Institutsleiter Yuval Shaked referiert über das Werk Helmut Lachenmanns.

Ein besonderes Panel diskutiert wiederum die ästhetischen Grundlagen einer dezidiert palästinensischen Musik. Die weltweit erste CD mit ausschließlich palästinensischer Klaviermusik wird ebenfalls beim Festival der Öffentlichkeit vorgestellt. Denn zur "School of the Arts" an der Universität Haifa gehören auch Lehre und Forschung zur arabischen Musik sowie ein arabisch-jüdisches Orchester.

Wir senden in einer Aufzeichnung vom Festival ein Konzert des Ensemble Modalius. Diese Gruppe ist darauf spezialisiert, mit traditionellen Instrumenten, die eher aus der Barockmusik stammen, zum Teil aber auch aus der orientalischen Musik, neue Kompositionen aufzuführen oder alte Formen zu rekonstruieren. Bei ContComp in Haifa präsentiert das Ensemble sein Projekt "Identity issues" mit neuen Werken junger israelischer Komponisten.

Festival ContComp

Universität Haifa

Aufzeichnung vom 15. Mai 2017

Guy Ben-Tov

"Va'Yissa Meshallo Va'Yomar” (2016) für Stimme, Schlagzeug und Ensemble

Shiri Riseman

"Bauchi" (2016) für Stimme und Ensemble

Oded Zehavi

"Bamilim” (2014) für Stimme, Violine, Violoncello und Kontrabass

Sara Shoham

"Identity Issues” (2016) für Stimme und Ensemble

Eitan Steinberg

"Spinning" (2016) für Stimme, Akkordeon und Ensemble

Modalius Ensemble:

Etty BenZaken, Stimme

Sarig Sela, Blockflöte

Tali Goldberg, Violine

Orit Messer-Jacobi, Violoncello

Tal Feder, Kontrabass

Oded Shoub, Gitarre

Amnon Yoel, Schlagzeug

Leitung und Akkordeon: Eitan Steinberg