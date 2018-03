Nach dem Frankfurter Konzert von Joan Baez "Ein 'role model' für's eigene Altern"

Ludger Fittkau im Gespräch mit Joan Baez

Die Folk-Sängerin Joan Baez auf Abschiedstournee (dpa / picture alliance / Martial Trezzini)

Die US-Folksängerin Joan Baez wurde in den 60er Jahren zur Ikone der Protestkultur. Gerade ist ihr neues Album "Whistle Down the Wind" erschienen. Nun geht die Sängerin auf Abschiedstour. Unser Korrespondent Ludger Fittkau zeigte sich nach dem Frankfurter Auftritt begeistert.

"Fare Thee Well" heißt die Abschiedstour der US-Folksängerin Joan Baez. Sie führt die 77-Jährige im Frühjahr und Sommer zunächst durch Europa. Am Anfang der deutschen Auftritte stand ein Konzert in der Alten Oper in Frankfurt am Main vor einem ergrauten Publikum um die 60. "Das sind die Leute, die mit ihr groß geworden sind", sagte unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau im Deutschlandfunk Kultur. Die Friedensbewegung in der alten Bundesrepublik und Demonstrationen im Bonner Hofgarten sind gemeinsame Bezugspunkte.

Gelungene Mischung

"Sie ist auch ein "role model" für das eigene Altern", sagte Fittkau und zeigte sich von dem Auftritt begeistert. Baez habe eine politische Haltung, eine eigene Melancholie und sei mit 77 Jahren und schneeweißen Haaren immer noch bezaubernd und schön. "Ich fand die Mischung sehr gelungen", sagte Fittkau über das Konzert mit großen Hits, Liedern von Bob Dylan und aktuellen Songs aus dem ihrem Album.

Kritik an der Waffenlobby

Baez habe während des Konzertes immer wieder politische Themen angesprochen. Sie sei gleich am Anfang mit einer Hommage an die Schüler und Schülerinnen eingestiegen, die am Wochenende in den USA für strengere Waffengesetze und gegen den politischen Einfluss der Waffenlobby demonstriert hatten. Ihnen habe sie das Lied "The Times They Are a-Changin" von Bob Dylan gewidmet. "Damit war klar, sie ist weiter up to date und präsent mit ihren politischen Haltungen." Auch zur Flüchtlingsfrage habe sie sich positioniert.

Weitere Konzerte in Deutschland:



26.3. München, Philharmonie

31.5. Hamburg, Mehr!Theater

28.7. Halle (Saale), Peißnitzinsel

29.7. Berlin, Zitadelle

31.7. Ludwigsburg, Schloss

01.8. Schwetzingen, Schlossgarte

03.8. Köln, Roncalliplatz