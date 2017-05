Macrons Sieg in Frankreich Mit einem blauen Auge davongekommen

Jürgen Ritte, Manfred Flügge und Jürgen König im Gespräch mit Dieter Kassel

Sieger Macron: Den Geist der Fünften Republik verstanden (AFP/Eric Feferberg)

Emmanuell Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. Wir haben mit drei Experten darüber gesprochen: dem deutsch-französischen Essayisten Jürgen Ritte, dem Schriftsteller Manfred Flügge und unserem Korrespondenten Jürgen König.

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Franreich hat den deutsch-französische Übersetzer, Literaturkritiker und Essayist Jürgen Ritte optimistisch gestimmt - obwohl momentan noch das Gefühl vorherrsche, "mit einem blauen Auge davongekommen zu sein", so Ritte im Deutschlandfunk Kultur.

"Abgründe an Vulgarität" aufgerissen

Über Marine le Pen sagte Ritte, diese habe "Abgründe an Vulgarität" im Wahlkampf aufgerissen. Trotz aller Kosmetik an der Front National sei sie noch immer die "Erbin ihres Vaters": "Da ist noch sehr viel Schmutz, Dreck und Unappetitliches", betonte der Experte für die deutsch-französischen Beziehungen.

Marine le Pen: "Trotz allem die Erbin ihres Vaters" (dpa / picture alliance / Olivier Corsan)

Deutschlandfunk Kultur-Korrespondent Jürgen König analysierte, Macron versuche nun, auch die Wählerinnen und Wähler von le Pen einzubinden. Diese habe aber sofort wieder in den Wahlkampfmodus umgeschaltet. Sie werde den Front National umbauen und daraus eine neue Partei machen - denn sie sehe nun die Chance, viele Republikaner für sich zu gewinnen. Schon im Wahlkampf habe sie den Namen der Partei nicht mehr benutzt, denn dieser sei belastet und stehe für einen Verein alter, nationalistischer und antisemitisch angehauchter Männer, sagte König.

"Blessur" durch die radikale Linke

Laut Ritte hat die französische Gesellschaft auch durch die radikale Linke eine "Blessur" erlitten - indem diese dazu aufgerufen habe, nicht am zweiten Wahlgang teilzunehmen. Hier sei ein Sieg le Pens aus Abneigung gegenüber dem Wirtschaftsliberalen Macron in Kauf genommen worden. "Da werden wir einige Wunden zu lecken haben", sagte der Essayist.

Der Schriftsteller und Übersetzer Manfred Flügge zeigte sich insgesamt optimistischer. Die Franzosen hätten mit der Wahl gezeigt, dass sie ein vernünftiges Volk seien und dass rechtspopulistische Methoden nicht verfingen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.

Experte für die deutsch-französischen Beziehungen: der Schriftsteller Manfred Flügge (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Macron habe alle überrascht und die Parteien "rechts wie links praktisch aufgelöst". Zudem habe er dafür gesorgt, dass le Pen im ersten Wahlgang keine Mehrheit bekommen habe. "Das ist für mich die eigentliche Leistung."

Macron habe den "Geist der Fünften Republik sehr gut verstanden" und einen Neustart hingelegt, sagte Flügge. Er hoffe nun, dass Macron auch bei den Parlamentswahlen eine Überraschung schaffe. Die Schwächung der etablierten Parteien sei seine Chance. Republikaner und Sozialisten müssten sich jetzt neu erfinden.

Parlamentswahl als Bewährungsprobe

Ritte sagte, er schließe sich den Hoffnungen an - "allerdings mit einer gewissen Skepsis". Politische Schwergewichte der etablierten Politik dächten schon darüber nach, wie sie Macron am Regieren hindern könnten. Die anstehende Parlamentswahl werde zur Bewährungsprobe für Macron: "Die alten Parteien sind nicht so tot, wie sie jetzt wirken." Zudem stehe dem neuen Präsidenten ein harter Kampf mit den Gewerkschaften bevor. (ahe)