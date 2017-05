Live vom Cannes Filmfestival Von Certain Regard bis Virtual Reality

Moderation: Susanne Burg

Der Festivalpalast beim 70. Filmfestival in Cannes. (picture alliance / dpa / Ekaterina Chesnokova)

Wie inszeniert man einen Western an der bulgarisch-griechischen Grenze? Wie erlebt man das wichtigste Filmfestival der Welt als Filmstudent? Und wie sieht die Zukunft des Kinos aus? Diese und andere Fragen sind Thema in "Vollbild" live von den Filmfestspielen in Cannes.

In einer Sondersendung mit Susanne Burg sendet "Vollbild" live aus Cannes von der 70. Auflage der Internationalen Filmfestspiele.

Valeska Grisebach und ihr Film "Western"

Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach spricht über ihren dritten Spielfilm "Western", den sie über einen langen Zeitraum gemeinsam mit nicht-professionellen Darstellern konzipiert hat. Der Film folgt deutschen Bauarbeiten in die Fremde und erzählt mit den Mustern des Western-Genres von der schwierigen Annäherung zwischen Dorfbevölkerung und den Arbeitern, aber auch davon, was es bedeutet im heutigen Europa deutsch zu sein.

Die Regisseurin Valeska Grisebach beim Fototermin zur Premiere ihres Films "Western" in Cannes (picture alliance / dpa / Sputnik / Ekaterina Chesnokova)

Ein Filmstudent vor der Kurzfilmpremiere

Während Valeska Grisebach von nun an ein etablierter Name im internationalen Filmfestivalgeschäft sein wird, ist der Weg für den Filmhochschul-Studeten Oliver Kusio noch etwas weiter. Dennoch ist der Student der Filmuniversität Babelsberg mit seinem Kurzfilm "Ela Sketches on Departure" im Kurzfilmprogramm der Nebenreihe Semaine de la Critique zu sehen. Uns erzählt er wie man sich auf so eine Premiere vorbereitet und welche Hände er als angehender Filmemacher an der Croisette schütteln möchte.

Innaritus Virtual-Reality-Installation im Selbsttest

Was ist die Zukunft des Kinos? Diese Frage müssen wir uns in dieser Jubiläumsausgabe auch stellen. Cannes meint: Virtual Reality. Der Oscar-Gewinner Alejandro G. Innaritu hat speziell für Cannes eine VR-Installation gestaltet. Darin geht es um eine illegale Grenzüberquerung einiger Mexikaner, die in die USA möchten, noch bevor Donald Trump eine Mauer errichtet. Kann das Projekt wirklich das Kino ablösen? Deutschlandfunk-Kollegin Maja Ellmenreich macht den Selbsttest.

Erste Flops und Favoriten

Schließlich besprechen wir natürlich die wichtigsten Themen und klären die ersten Themen, die die Filmemacher dieses Jahr beschäftigen? Anke Leweke, langjährige Festivalbesucherin, spricht über ihre Favoriten und die ersten Flops des Wettbewerbs.