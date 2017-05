Künstlerin Nanne Meyer Wie fördert Zeichnen das Denken?

Moderation: Britta Bürger

Die Künstlerin und Professorin Nanne Meyer zu Gast bei Deutschlandradio Kultur. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Die wirkliche Welt, die im Kopf und die auf Papier – die Zeichnerin Nanne Meyer hat es immer wieder mit drei Welten zu tun. Denn zu zeichnen heißt für die Professorin an der Kunsthochschule Weissensee in Berlin, eine Haltung zur Welt einzunehmen.

Die bodenständige Künstlerin Nanne Meyer betrachtet die Welt auch gern aus der Vogelperspektive: aus dem Flugzeug. Um ihre Flugangst zu überwinden, hat sie begonnen zu zeichnen und festgestellt, dass die Landschaften von oben - Hügel, Berge, Sümpfe, Flüsse - wie Gehirnstrukturen aussehen.

Das Skizzenbuch von Nanne Meyer. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Was hat Zeichnen mit Kammermusik zu tun? Was bedeutet Japan für ihre Kunst? Wie fördert das Zeichnen das Denken? Diese Fragen hat Britta Bürger mit Nanne Meyer in der Sendung "Im Gespräch" erörtert.

Hören Sie die Sendung morgen, am 04. Mai, um 09:07 auf Deutschlandfunk Kultur.