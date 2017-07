Korrespondenten berichten über Ungeziefer

Eine Ratte auf einer Box mit Essensresten - fotografiert im Rahmen der "Keep Britain Tidy"-Kampagne im Jahr 2006. (picture-alliance/ dpa / UPPA Gary Lee)

Ob die gemeine Küchenschabe in Mexiko, riesengroße Ratten in London oder Schlangen in Singapur - jede ausländische Großstadt bringt ihre ganz eigenen Geschichten über unerwünschte Tierchen mit. Unsere Korrespondenten berichten in dieser Woche über: Ungeziefer.

Von der viel besungenen "La Cucaracha", der Küchenschabe, bis hin zum Skorpion gibt es in Mexiko so manches unerwünschte Tierchen. Wie viele Großstädte hat auch London ein Rattenproblem. Dort schaffen es immer mal wieder über ein Meter große Exemplare in die Zeitung. In Indien ist die Angst vor Mücken als Krankheitsüberträger groß. Inzwischen versucht eine Dengue-Polizei Verursacher von Brutstätten für Mücken in die Verantwortung zu ziehen. Und in Singapur? Lauern einem auch mal Schlangen im Treppenhaus auf!

