Korrespondenten berichten über Die Pille

Die Antibabypille gibt es fast überall - doch zur Verhütung ist sie nicht überall erste Wahl. (imago stock&people)

In Indien wenden vor allem Frauen aus der Mittel- und Oberschicht die Pille an. In den USA gab es sie unter Obama noch auf Krankenschein, damit ist es unter Trump vorbei.

Politiker und Soziologen fürchten nun eine wachsende "vaterlose" Gesellschaft. Auch in Ägypten gibt es die Pille und andere Verhütungsmittel - doch benutzt werden sie kaum.

