Kathinka Dittrich van Weringh Kulturarbeit ist immer ein "Wir" und kein "Ich"

Moderation: Britta Bürger

Kathinka Dittrich van Weringh arbeitete viele Jahre lang und in vielen Ländern für das Goethe-Institut.

Ihre Arbeit für das Goethe-Institut hat Kathinka Dittrich van Weringh um den halben Globus geführt. In jedem dieser Länder hat sie die Landessprache gelernt, denn "Kultur ist Kommunikation". Am Dienstag ist sie in unserer Sendung "Im Gespräch" zu Gast.

Kathinka Dittrich van Weringh hat viele Jahre für das Goethe-Institut gearbeitet, unter anderem in Barcelona, New York, Amsterdam und Moskau. In der russischen Hauptstadt baute sie gar ein komplett neues Institut auf. Sesshaft wurde sie in Köln, als Kulturdezernentin der Stadt. In dieser Funktion übte sie sich im Spagat zwischen Kultur und Politik, wurde über Nacht zur Museumsdirektorin, passte sich saisonal den ortstypischen Feiersitten an und gründete nebenbei auch noch ein Literaturhaus.

Stets das Verbindende im Kopf gehabt

Auf all ihren Stationen hat sie den Kulturaustausch vorangebracht und dabei die kulturellen Größen der Welt kennengelernt. Sie hat die deutsche Kultur den jeweiligen Landesbewohnern schmackhaft gemacht und stets das Verbindende im Kopf gehabt. Von jedem Land, in dem sie bisher gewohnt hat, hat Kathinka Dittrich van Weringh die Sprache gelernt, denn "Kultur ist Kommunikation". Jetzt hat sie einen Lebensrückblick mit dem Titel "Wann vergeht Vergangenheit?" veröffentlicht.

Warum ihr Barcelona und Moskau besonders ans Herz gewachsen sind, wie ihr als Vorsitzender der Europäischen Kulturstiftung die Prägung durch die intellektuelle Großmutter von Nutzen war und ob Vergangenheit tatsächlich vergeht - darüber spricht Kathinka Dittrich van Weringh mit Britta Bürger in der Sendung "Im Gespräch" am 18. Juli ab 09.07 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.