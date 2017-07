Journalistin Emilia Smechowski "Warum tue ich so, als sei ich Bio-Deutsche?"

Emilia Smechowski im Gespräch mit Christine Watty

Die Journalistin und Buchautorin Emilia Smechowski (Linda Rosa Saal)

Auf der Straße durfte Emilia Smechowski als Kind kein Polnisch mehr sprechen - ihre Muttersprache. Assimilation in Deutschland um jeden Preis war die Devise ihrer Kindheit. Wie dies bis heute auf ihr Leben wirkt, schildert die Autorin in ihrem Buch "Wir Strebermigranten".

Emilia Smechowski war noch Emilka, als ihre Eltern mit ihr losfuhren – raus aus dem grauen Polen, nach Westberlin! Das war 1988. Nur ein Jahr später hatte sie einen neuen Namen, ein neues Land, einen neuen Pass eine neue Sprache: Sie war jetzt Deutsche, alles Polnische war unerwünscht, auf der Straße durfte sie kein Polnisch mehr sprechen. Wenn die neuen Kollegen der Eltern zum Essen kamen, gab es nicht etwa Piroggen, sondern Mozzarella und Tomate. Und als Emilia ein Deutsch-Diktat mit zwei Fehlern nach Hause brachte, war ihre Mutter entsetzt: Was war schiefgelaufen?

Scham und Aufstiegswille

Ergreifend erzählt Emilia Smechowski in "Wir Strebermigranten" die persönliche Geschichte einer kollektiven Erfahrung: eine Geschichte von Scham und verbissenem Aufstiegswillen, von Befreiung und Selbstbehauptung.

Über ihr Erwachsenenleben sagt Smechowski:

"Für mich endete es tatsächlich in einer Identitätskrise, weil ich schon das Gefühl hatte - immer mehr und natürlich auch sehr unbewusst -, dass ich immer mehr so tue, also ob. Also, so ein bisschen schauspielere und mich tatsächlich als Deutsche sehe und auch so aufführe, das aber de facto gar nicht bin."

Was ihr in all den Jahren immer wieder bewusst geworden sei: Anders als Kollegen oder Bekannte mit türkischem oder arabischem Hintergrund, deren Familien in einer große Gemeinde lebten, habe es vergleichbar nie eine polnische Community gegeben – nach Deutschland eingewanderte Polen seien eher Einzelkämpfer gewesen, die um keinen Preis hätten auffallen wollen.

Das Polnische sollte verschwinden

Journalisten-Kollegen mit türkischen oder kroatischen Wurzeln, die selbstbewusst, fast aggressiv, alles daran gesetzt hätten, dass man sie mitsamt ihrem kulturellen Hintergrund wahrnehme, hätten ihr immer imponiert. Sie hätte sich gefragt: "Warum tue ich eigentlich so, als sei ich Bio-Deutsche?"

Auch mit ihren Eltern habe sie darüber gesprochen, die heute selbst bereuten, dass sie damals alles Polnische verschwinden lassen wollten.

Auch mit Blick auf Flüchtlinge in Deutschland heute, sagte Smechowski: Das größte Problem des Integrationsthemas sei "diese Losung, die von oben gegeben wird. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Es ist ja immer eine Identitätsfrage. Und ich finde, Identität ist so etwas Persönliches." Ihr Buch wolle sie nicht als politische Forderung verstehen – es gehe nicht darum, zu sagen, man dürfe sich nicht assimilieren. Es gehe vielmehr darum, zu zeigen, dass wie problematisch es sei, mit Begriffen wie Leitkultur von oben etwas zu verordnen.

Emilia Smechowski: "Wir Strebermigranten"

Hanser Verlag, Berlin 2017

224 Seiten, 22 Euro