Der Überwachung, dem illegalen Datenhandel und dem Missbrauch dieser Daten Einhalt gebieten: Das fordert die Netzaktivistin Nana Karlstetter. Die von ihr mitgegründete Genossenschaft Pep Coop will ihren Mitgliedern einen überwachungsfreien Zugang zum Internet bieten. Mehr

Wir haben 2018 - und Karl Marx hockt immer noch Tag für Tag in seinem Londoner Exil in der British Library und schreibt emsig weiter an seinem Werk. Höchste Zeit, mit dem alten Herrn kurz vor seinem 200. Geburtstag über Aktien, Religion und speziell den Islam zu sprechen.Mehr