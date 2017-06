Internetnutzung Wie Ältere ihre Angst vor dem Netz überwinden

Herbert Kubicek im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Gezielte Kurse können älteren Menschen helfen, Berührungsängste zu überwinden und sicherer im Netz zu werden. (picture alliance/dpa/Katja Sponholz)

Das Internet kann älteren Menschen das Leben erleichtern. Doch viele trauen sich nicht so recht ins World Wide Web. Herbert Kubicek, Direktor der Stiftung Digitale Chancen hat das Phänomen untersucht und sagt: Senioren brauchen zunächst einen geschützten Raum zum Ausprobieren.

Viele Ältere haben große Scheu vor dem Internet – und sind offline. Dabei birgt ein Internet-Anschluss nebst PC oder Tablet gerade für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, Chancen: Kommunikation mit der Familie und mit Freunden, Bankgeschäfte abwickeln, Einkaufen ohne Schlepperei.

Laut einer Studie der Stiftung Digitale Chancen mit 300 Senioren nutzen diese, wenn sie sich an die Nutzung des Internets heran trauen, dieses vor allem – in dieser Reihenfolge -, um Mails zu schreiben, um Fahrpläne abzurufen, sich irgendwo hin zu navigieren und um zu spielen. Dies ist derzeit auch Thema auf dem Digital Gipfel der Bundesregierung in Ludwigshafen.

Für Einsame ist es ein Zeitvertreib

Stiftungsdirektor Herbert Kubicek sagt: Wenn Ältere das Internet in einem geschützten Raum, mit Unterstützung und zunächst kostenlos ausprobieren könnten, würde viele ihre Bedenken ablegen – und gerade jene, die keine Familie mehr hätten, würde es nutzen, um sich die Zeit zu vertreiben.

"Es kommt nur darauf an, die erste Berührungsschwelle zu überwinden. Und dafür ist das Zur-Verfügung-Stellen und ein Betreuungsangebot sehr wichtig."

Nur 20 Prozent nutzen Online-Shopping

Interessante Erkenntnis der Studie, so Kubicek: 70 Prozent der Probanden sagten, das Internet erspare ihnen Lauferei, doch nur 20 Prozent würden im Netz einkaufen. Der Grund: mit zunehmendem Alter lässt die Merkfähigkeit für Passwörter und Co. nach.

"Es ist gar nicht so sehr die Angst davor, die persönlichen Daten einzugeben, sondern: Wenn man spielt, wenn man mailt – dann muss man nicht jedes Mal ein Passwort eingeben. Aber wenn sie online einkaufen, müssen sie das. Und dann wird in der Tat das Gedächtnis zum Problem."

Ein Angstfaktor dabei sei auch, online zu bezahlen. Etwa, wenn man aus Versehen, den falschen Button klickt. Auch hier, zeigt die Kubicek-Studie, könnten gezielte Info-Veranstaltungen mit Verbraucherschützern, die die Widerrufsrechte im Internet transparent machten, viel zur Beruhigung beitragen.