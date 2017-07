Im Alter von 89 Jahren Französische Filmlegende Jeanne Moreau gestorben

Die französische Schauspielerin Jeanne Moreau im Jahr 2008 in Cannes (AFP / Anne-Christine Poujoulat)

Jeanne Moreau ist tot. Sie zählte zu den populärsten Stars der Nouvelle Vague, insgesamt spielte sie in über 120 Filmen mit. Moreau war eine echte Charakterdarstellerin, die mit Stil, Sinnlichkeit und seelischer Tiefe überzeugte.

Den letzten Film drehte Jean Moreau vor fünf Jahren ("Eine Dame in Paris"). Ihre wohl berühmteste Rolle war die der Catherine in der Dreiecksgeschichte Jules und Jim von François Truffaut, in "Gefährliche Liebschaften" und "Stunden voller Zärtlichkeit" begeisterte sie ebenfalls das Publikum. Moreau wurde 89 Jahre alt.

