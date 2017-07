Igor Levit Pianist mit politischer Mission

Klaus Pokatzky im Gespräch mit Igor Levit

Igor Levit - Showcase in Berlin (dpa)

Er gehörte zur Kategorie der "Wunderkinder" und hat eine internationale Karriere gemacht: der Pianist Igor Levit. Im Gespräch beantwortet Levit etwa die Frage, warum Beethoven für ihn lebensrettend war.

Igor Levit wurde 1987 im russischen Nischni Nowgorod geboren und bekam bereits mit drei Jahren Unterricht bei seiner Mutter, der Pianistin Elena Levit. Sein erstes Solokonzert gab er mit vier Jahren. Wenig später wurde ein Musikprofessor aus Hannover auf das hochbegabte Kind aufmerksam und bot an, ihn zu unterrichten. Als jüdische Kontingentflüchtlinge konnte die Familie 1995 nach Deutschland übersiedeln.

Seither hat Igor Levit eine internationale Karriere gemacht. Zugleich engagiert er sich politisch. So meldet er sich regelmäßig per Twitter zu Wort und spielt Konzerte für Flüchtlinge. Bei der Eröffnung der diesjährigen "Night of the Proms" in der Londoner Royal Albert Hall gab er als Zugabe Beethovens "Ode an die Freude", die Europahymne, als seinen Kommentar zum Brexit.

Warum ist Beethoven lebensrettend für ihn?

Warum nennt er seinen Flügel "Lulu"?

Und was bedeutet es ihm, Europäer und Bürger zu sein?

