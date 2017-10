Hörprobe – Konzertreihe aus deutschen Musikhochschulen Jung und bunt aus Essen

Live aus der Neuen Aula der Folkwang Universität der Künste, Essen

Der Folkwang-Campus in der Alten Abtei Essen-Werden

Die Folkwang Universität feiert ihren 90. Geburtstag. Namhafte Künstler wie Pina Bausch oder Frank Peter Zimmermann haben hier unterrichtet. Die Hörprobe stellt die Kunstuniversität mir ihrer kommenden Generation junger Musiker vor.

Ein Haus der Künste. Anders als in einer Musikhochschule ist es die Idee einer Kunsthochschule, interdisziplinär zu denken und zu forschen, zu arbeiten und zu studieren. Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft sowie Fotographie, Kommunikations- und Industriedesign – all diese Studiengänge finden in Essen unter einem Dach Platz.

1927 wurde die heutige Folkwang Universität der Künste von einem Operndirektor, einem Bühnenbildner und einem Choreographen als "Folkwangschule für Musik, Tanzen und Sprechen" gegründet. In jenen Jahren gab es in Essen bereits die "Staatlich genehmigte Handwerker- und Kunstgewerbeschule" – sie wurde später ebenfalls Teil der neuen Universität.

Hauptsitz der Folkwang Universität ist ein ehemaliges Benediktinerkloster – die Alte Abtei – im Herzen von Essen-Werden. In diesem historischen Bau studieren heute die zukünftigen Musiker in grundständigen oder weiterführenden Studiengängen wie integrative Komposition, Jazz, Musik des Mittelalters, Instrumentalausbildung oder populäre Musik.

Unsere Hörprobe stellt nicht nur die traditionsreiche Universität im 90. Jahr ihres Bestehens vor, sondern vor allem jene junge Musikergeneration, die das zukünftige Musikleben gestalten wird. Neben Solisten und Ensembles aus den klassischen und populären Studiengängen präsentiert der Abend auch einen (ersten) Ausschnitt der aktuellen Opernproduktion "Fairy Queen".





Festlicher Gruß



Giovanni Gabrieli

Canzon Primi Toni à 8

Bläserensemble

Cy Coleman

"Sweet Charity"

Lina Gerlitz, Gesang

Trio

Ludwig van Beethoven

Sechs Bagatellen für Klavier op.126

dar.: Nr.1 / 3 / 6

Jonathan Zydek, Klavier

Olli Kortekangas

"Gatecrasher" für Akkordeon

Petteri Waris, Akkordeon



Henry Purcell

"Fairy Queen"

Oper nach Shakespeares "A Midsummer Night's Dream" (Ausschnitte)

Solisten der Gesangsklasse

Christian Rieger, Cembalo





Joseph Haydn

Streichquartett C-Dur op.76 Nr.3 "Kaiserquartett"

dar.: Allegro - Poco Adagio, Cantabile Variationen I-IV und Menuett. Allegro – Trio

Evenos Quartett





Tired Eyes Kingdom

"The Plan"

Elif Dikec, piano

Isabelle Pabst, Gesang/ Gitarre

Felix Nisblé, DJ

Yotam Schlezinger, Bass

Ralph Towner

Icarus / Waterwheel

Joy in spite of everything II:

Kristof Dömötör, Sopransaxophon

Philipp Humburg, Gitarre

Caris Hermes, Kontrabass

Niklas Walter, Percussion