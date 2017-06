Junge Leute entdecken ihre Leidenschaft für Fußball heute eher an der Spielkonsole als vor dem Fernseher oder gar im Stadion. Gegenüber der digitalen Wucht verliert das taktierende Spiel im echten Leben an Reiz. Diebstahl von Glück, sagt Katrin Weber-Klüver dazu. Mehr

Die Zahl der Nicht- und unsicheren Schwimmer unter Grundschulkindern steigt. Bundestrainer Stefan Lurz appelliert an die Eltern, dem entgegen zu arbeiten. In den neuen Bundesländern sei die Ausbildung immerhin noch besser als in den alten, sagt Lurz.Mehr