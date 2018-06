Heidelberger Band De-Phazz "Manchmal altmodisch, manchmal cool"

Pat Appleton und Pit Baumgartner im Gespräch mit Andreas Müller

Seit gut 20 Jahren schicken die Jazzmusiker von De-Phazz aus Heidelberg einen groovenden Sound in die Welt. Er ist auch auf ihrem neuen Album "Black White Mono" zu hören. Die Bandmitglieder Pat Appleton und Pit Baumgartner erklären ihre musikalische Vision.

Insbesondere in Ost-Europa und Russland sind De-Phazz Superstars. Auf dem neuen Album "Black White Mono" präsentiert sich die Band frisch und sympathisch aufgeräumt, wobei der vertraute De-Phazz-Sound weiter klar identifizierbar ist.

"Manchmal kann man es stilistische Festigkeit nennen, manchmal ist es auch nur altmodisch, manchmal ist es cool", sagt De-Phazz-Mastermind und Produzent Pit Baumgartner zu seiner musikalischen Vision.

De-Phazz hat schon immer hemmungslos verschiedene Sounds und Stile miteinander verbunden und dabei dem Mainstream-Publikum immer auch jede Menge Jazz untergejubelt. Jazz wiederum ist seit einigen Jahren wieder schwer angesagt. Welche Auswirkungen hat das auf die Band De-Phazz?

Sängerin Pat Appleton: "Wir haben mittlerweile sehr viele hervorragende Jazzmusiker in der Band und deswegen ist es für uns auch so leicht, aus dem Vollen zu schöpfen. Die haben Erfahrung und gute Ideen."

In alter De-Phazz-Tradition ist auch "Black White Mono" ein "richtiges", zusammenhängendes Album mit einer ausgetüftelten Dramaturgie und einem großen Bogen. Der Spaß an der Musik sei dabei ein zentrales Thema, was man jedem einzelnen Song des neuen Albums auch anhört.

