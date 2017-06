Heinrich Detering im Gespräch mit Timo Grampes

Lange mussten wir auf Bob Dylans Nobelpreis-Vorlesung warten - dann kam sie, und alle fanden sie gut. Doch Dylan hat offenbar gemogelt. Kein Grund für den Sprachwissenschaftler und Dylianer Heinrich Detering, am nuschelnden Sänger zu zweifeln.

"Außerordentlich" und "eloquent" lobte die Vorsitzende der Nobel-Akademie Sara Danius, ein "kleines Meisterwerk" urteilte Germanistik-Professor Heinrich Detering über Bob Dylans Nobelpreisrede. Im Interview mit dem "Kompressor" sagte er ehemals, Dylan habe aus der Tiefe seines Herzens und mit seiner ganzen Lese- und Songerfahrung gesprochen.

Nun wirft die US-amerikanische Journalistin Andrea Pitzer dem nuschelnden Sänger Plagiat vor. Dylan habe Zitate und Wissen nicht aus Büchern zusammen gesammelt, sondern von der Website "SparkNotes" - einer Interpretationshilfe für Schüler. Genial oder peinlich?

My piece looking at whether Dylan used SparkNotes & CliffsNotes in his Nobel lecture is now live over @Slate! https://t.co/H4eaU5mGDf