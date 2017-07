Gurrumul Yunupingu Eine große Stimme der Aborigines ist tot

Thomas Müller im Gespräch mit Timo Grampes

Geoffrey Gurrumul Yunupingu galt als der bekannteste Aborigine-Musiker Australiens. Aus Respekt vor den Toten wünschen die Aborigines keine Bilder eines Verstorbenen. (AFP / Shaun Tandon)

Seine "Engelsstimme" beeindruckte Stars wie Elton John oder Sting - und sie machte Gurrumul Yunupingu zum wohl berühmtesten Aborigine-Musiker der Welt. Gemeinsam mit SWR-Musikredakteur Thomas Müller erinnern wir an den Ausnahmekünstler, der am Dienstag im Alter von nur 46 Jahren starb.

Der wohl berühmteste Aborigine-Musiker Australiens ist tot: Im Alter von 46 Jahren starb der blinde Singer und Songwriter Gurrumul Yunupingu in einem Krankenhaus im australischen Darwin an einem Herzinfarkt. Obwohl sich Yunupingu konsequent den Regeln des Musikbusiness widersetzte und zum Beispiel keine Interviews gab, schaffte er es mit seiner Musik bis in die europäischen Charts. Stars wie Elton John oder Sting luden ihn zu gemeinsamen Auftritten ein, auch die isländische Sängerin Björk schwärmte von ihm.

Wiyathul - sein wohl bekanntester Song

In seinen Liedern erzählte Yunupingu im Dialekt seines Volkes von der Kultur und Geschichte der Aborigines und der australischen Natur. Sein wohl bekanntester Song ist "Wiyathul".

In Deutschland bekannt gemacht wurde Gurrumul Yunupingu von Thomas Müller, Musikredakteur bei SWR 3. Wir fragen den Musikjournalisten nach seinen Begegnungen mit Yunupingu - und was dessen Musik für ihn so einzigartig macht.

