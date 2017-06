Großbritannien nach der Wahl Gespalten Richtung Brexit?

"Gewinner der Umfrage zum größten Eigentor ist klar: Theresa May", so kommentierte Ex-Fußballer Gary Lineker das Ergebnis der Unterhauswahl. Die konservativen Tories haben die absolute Mehrheit verloren. Dabei wollte die Premierministerin in zehn Tagen gestärkt die "Brexit"-Verhandlungen beginnen.

Den 8. Juni hat Theresa May für die vorgezogenen Neuwahlen im Vereinigten Königreich ausgewählt. Es sollte ein Befreiungsschlag für die Premierministerin vor den Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union werden. Sie erhoffte sich Rückendeckung und wollte ihre Mehrheit im britischen Unterhaus ausbauen. 650 Plätze sind dort per Direktwahl zu vergeben. 330 hatten die konservativen Tories bisher inne, nun haben sie die absolute Mehrheit verloren.

Innenpolitische Themen im Wahlkampf

Dabei sah es in den Umfragen lange nach deutlichen Zugewinnen aus, aber der Vorsprung schmolz. Nach den Anschlägen in Manchester und London wurde May im Wahlkampf von Oppositionsführer Corbyn vorgeworfen, dass sie in ihrer Zeit als Innenministerin rund 20.000 Polizeistellen abgebaut hat. Auch sozialpolitisch geriet May in die Defensive nach ihrer Sparankündigung, Rentner stärker an den Pflegekosten zu beteiligen. So überlagerten innenpolitische Themen die großen Fragen zur künftigen Rolle des Vereinigten Königreichs in Europa und der Welt.

Wie geht es weiter?

In zehn Tagen sollten die "Brexit"-Verhandlungen beginnen. May und Corbyn haben bekanntlich beide erklärt die EU zu verlassen, auch nach den Protesten von vor allem jüngeren Briten, Grünen und Liberal-Demokraten. Geht es jetzt nur noch um das Wie des Austritts? Welche Szenarien sind denkbar? Was würde die Trennung für beide Verhandlungspartner bedeuten? Gibt es Gewinner oder verlieren Vereinigtes Königreich und Europäische Union gleichermaßen? Ist das auch ein Rückschlag für den isolationistischen Kurs von Politikern wie Theresa May und Donald Trump?

Darüber diskutieren im Wortwechsel:

Eva Heidbreder, Politikwissenschaftlerin an der Otto von Guericke Universität Magdeburg

Nicolai von Ondarza, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU/Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin

Thomas Cole, Politischer Analyst in London und Mitglied der Anti-Brexit-Organisation "Open Britain"

Moderation: Birgit Kolkmann