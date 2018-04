Der Fotojournalist Rolf Nobel zeigt sich enttäuscht über das diesjährige Siegerbild des Wettbewerbs "World Press Photo". Die Jury habe die Chance verpasst, ein Foto auszuzeichnen, das in seiner Tiefe über den abgebildeten Moment hinausgehe - es lebe nur vom Effekt. Mehr

Restaurierungsprojekt am Berliner Bodemuseum

Der gebürtige Österreicher Max Hollein ist ein erfahrener und anerkannter Museumleiter. Noch leitet er das Fine Arts Museum in San Francisco, doch im August 2018 wird Max Hollein nach New York gehen und neuer Direktor des Metropolitan Museums of Art werden.Mehr