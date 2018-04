Fundstück 116 The East Village Other

Von Paul Paulun

Crowdfunding ohne Internet – in New York ging das 1966 mit einer Schallplatte. Der Erlös war für das frisch gegründete, radikale Magazin der Gegenkultur ‘The East Village Other’.

Für die Aufnahmen am 6. August fand sich ein ‘Who is Who der Popkultur’ zu einem Happening zusammen: Velvet Underground waren dabei, Tuli Kupferberg, Allen Ginsberg und auch Andy Warhol kam mit einigen seiner Superstars vorbei. Das Datum markierte nicht nur den 21. Jahrestag des Bombenabwurfs auf Hiroshima. Am gleichen Tag fand auch die Hochzeit der Präsidententochter Luci Baines Johnson statt.

Sie wurde live auf allen Kanälen im Fernsehen übertragen – und Fragmente davon ziehen sich wie ein roter Faden durch die finale Mischung der später im Studio entstandenen Antikriegscollage.

Von dem Album The East VIllage Other, erschienen 1966 bei ESP Disk.