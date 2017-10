Frankfurter Buchmesse Debatte um Höcke-Auftritt geht weiter

Alexander Skipis im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Demonstranten auf der Buchmesse in Frankfurt am Main bei der Lesung mit Thüringens AfD-Landes- und Fraktionschef Höcke (dpa/picture alliance)

Die Tumulte beim Höcke-Auftritt auf der Buchmesse und die darauf folgenden Reaktionen befeuern eine Diskussion: Wie grenzt man sich von rechts ab?

Der Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke auf der Frankfurter Buchmesse und die daraus resultierenden Tumulte haben ein Nachspiel. In einem Statement verurteilte die Buchmesse hernach "tätliche Übergriffe zwischen linken und rechten Gruppierungen". "Wir verurteilen jede Form der Gewalt", hieß es da. Sie verhindere den Austausch von politischen Positionen.

Wegen dieser Reaktion geriet die Buchmesse dann selbst in die Kritik. Im Netz kam das Statement teils schlecht an, der Messe wird vorgeworfen, sich nicht genug gegen rechts zu positionieren. Der Satiriker Nico Semsrott schrieb auf Twitter: "Frankfurter Buchmesse hat Nazis eingeladen, um mit ihnen zu diskutieren. Schieße mir morgen mal in den Fuß, um besser laufen zu können."

Der Moderator Jan Böhmermann schlug in die gleiche Kerbe: "Das Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr: Dunkeldeutschland."

Die Buchmesse weist die Kritk nun entschieden zurück. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, nannte die Kritik im Deutschlandfunk Kultur "relativ lächerlich". Linken wie Rechten warf er vor, nicht an Dialog und Austausch interessiert zu sein.

Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (Deutschlandradio - Sven Crefeld)

Man habe die rechten Verlage "im Rahmen der Meinungsfreiheit" auf der Buchmesse zugelassen, betonte Skipis. Jeder habe das Recht auf der Buchmesse zu sein, solange er nicht gegen Gesetze verstoße. Der Börsenverein habe aber zugleich klar gesagt:

"Das ist nicht unsere Haltung. Und wir haben als allererstes zu Beginn der Buchmesse eine Demonstration gemacht, in dem wir uns für Vielfalt und gegen Rassismus eingesetzt haben. Deutlicher kann man sich, glaube ich, nicht distanzieren."

Björn Höcke auf der Frankfurter Buchmesse (dpa / Frank Rumpenhorst)

Genauso distanziere sich die Buchmesse aber auch von Gewalt von links. "Gewalt bleibt Gewalt, egal mit welcher Intention sie ausgeübt wird", betonte der Hauptgeschäftsführer.

Skipis kündigte an, die Vorfälle auf der Messe mit der Polizei genau zu analysieren und dementsprechend am Sicherheitskonzept zu arbeiten. Er räumte ein, dass die Vorkehrungen in diesem Jahr "möglicherweise nicht ausreichend" gewesen seien.

