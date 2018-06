Festival Leipziger Romantik mit Oratorium von Schreck Bewerbung um das Thomas-Amt

Moderation: Ruth Jarre

Fenster der Thomaskirche zu Leipzig: "Christus, der Auferstandene" (dpa / picture-alliance)

Gustav Schreck benannte sein Oratorium "Christus, der Auferstandene" als musikalische Visitenkarte in seinem Bewerbungsschreiben um die frei gewordene Stelle des Thomaskantors. Das damals erfolgreiche Werk wurde nun in der Thomaskirche wiederbelebt.

Das "Festival Leipziger Romantik" rückt seit 2015 Musik jener Epoche in den Mittelpunkt, in der Leipzig zur Musikmetropole aufstieg. Richard Wagner wurde in einer Stadt geboren, in der führende Notenverlage und Instrumentenbauer heimisch waren, ein bedeutendes Musikkonservatorium zahllose Schüler anlockte, ein reges Konzertleben existierte und die ehrwürdige Thomasschule musikalische Standards setzte.

Von der Beethoven-Begeisterung überfallen

In der Thomaskirche wurde Richard Wagner getauft. Später studierte er beim Thomaskantor Christian Theodor Weinlig grundlegene Kompositionstechniken. Mit 18 Jahren überfiel ihn die Beethoven-Begeisterung. In dieser Phase komponierte er zwei Ouvertüren, die ausschließlich für den Konzertsaal gedacht waren und klanglich das große Wiener Vorbild unüberhörbar nachahmen.

Als junger Komponist war Richard Wagner unüberhörbar ein glühender Beethoven-Anhänger (picture alliance / dpa / Zentralbild)

Fünfzig Jahre später bewarb sich Gustav Ernst Schreck auf die Stelle des Thomaskantors. Kurz zuvor hatte 1892 sein Oratorium "Christus, der Auferstandene" eine glänzende Uraufführung im Leipziger Gewandhaus erlebt. Dieser Erfolg unterstützte auch die Entscheidung der Stadt, dem gebürtigen Sachsen und ehemaligen Studenten des hiesigen Konservatoriums das gewichtige Amt zu übergeben.

Damit fiel die Wahl auf eine Persönlichkeit, die als einer der fürsorglichsten Kantoren in die Geschichte der Thomaner eingegangen ist. Musikalisch legte er größten Wert auf die Pflege des Bachschen Repertoires. Diese Ehrfurcht vor dem barocken Meister spiegelt sich auch in seinen eigenen Werken wider.

Die Thomasschule existiert schon lange nicht mehr, aber die Thomaskirche prägt nach wie vor das Stadtbild (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das Textbuch zu seinem ersten Oratorium verfassten Schrecks Ehefrau, die Schriftstellerin Emmy Schreck. Dabei entschied sie sich, das Oratorium inhaltlich da anzusetzen, wo die meisten Passions-Vertonungen enden: mit der Auferstehung. In sechs Teilen erleben die Hörer den Gang zum leeren Grab bis hin zur eigentlichen Himmelfahrt.

Partitur in der Stadtbibliothek entdeckt

Das Stimmmaterial ging im Laufe des Zweiten Weltkrieges verloren. Allerdings wurde die handschriftliche Originalpartitur in der Leipziger Stadtbibliothek ausfindig gemacht.

Der ehemalige Thomaner und Sänger Peter Berg konnte so das Werk neu editieren und ermöglichte so das Vorhaben des Sächsischen Kammerchores und der Sächsischen Solistenvereinigung, die Wiederaufführung zum 100. Tondestages des Komponisten zu verwirklichen. Eine Wiederentdeckung, die zu einem romantischen Klangfest wurde.

Konzertaufzeichnung vom 20. Mai 2018

in der Thomaskirche in Leipzig

Richard Wagner

Concert-Ouvertüre C-Dur, WWV 27

Gustav Schreck

Christus, der Auferstandene

Großes Oratorium

Christus - Andreas Scheibner, Bariton

Maria - Ute Selbig, Sopran

Maria Alphäi - Viktoria Wilson, Sopran

Maria von Magdala - Marie Henriette Reinhold, Mezzosopran

Engel - Franziska Abram, Sopran

Cleophas - André Khamasmie, Tenor

Barnabas - Lars Conrad, Bass

Thomas - Johannes Pietzonka, Tenor

Johannes - Johannes Pietzonka, Tenor

Petrus - Julian Clement, Bass



Sächsischer Kammerchor

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

Leitung: Fabian Enders